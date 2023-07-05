Після звільнення Бориса Зіменковського новим виконувачем обов'язків ректора в університеті став колишній директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис.

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Що відомо про Ореста Чемериса

На сайті ЛОДА вказано, що Орест Мирославович Чемерис народився 5 червня 1983 року у Львові, в сім'ї службовців. Він закінчив з золотою медаллю середню школу № 93 міста Львова з поглибленим вивченням англійської мови.

Після завершення навчання на медичному факультеті Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (яке, до слова, закінчив з відзнакою), працював лікарем-хірургом Комунальної 8-ї міської клінічної лікарні м. Львова.

З 2013 року став займатися викладацькою діяльністю у Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького – спершу на посаді асистента кафедри хірургії №1, а з 2015 року – ще й заступником декана факультету іноземних студентів.

У 2019 році його обрали доцентом кафедри хірургії №1. Наступного року, у квітні 2020-го, Чемерис переміг у конкурсі на посаду директора ЛОДА. Окрім нього на цю посаду було ще двоє претендентів. Вже у 2021 році Чемерис здобув звання доктора медичних наук.

Особисте життя. Чемерис одружений та має двох дітей.

4 липня Чемерис раптово звільнився з посади директора ЛОДА

4 липня 2023 року у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького повідомили, що Орест Чемерис став проректором з лікувальної роботи. Того ж дня у департаменті охорони здоров’я ЛОДА повідомили, що він звільнився з посади.

Ви особистість, з якою приємно було працювати, спілкуватись та знаходити компроміси. Ви людина, перед якою медицина області завжди буде у боргу. Дякуємо за прекрасні роки співпраці та затишок, який ви створювали, аби працювалося краще та продуктивніше,

– написав колектив департаменту.

ZAXID.NET пише, що причини звільнення Ореста Чемериса наразі невідомі. Для колективу це стало великою несподіванкою.