24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Likar покер
more

Из-за коронавируса учеников из Китая отказались принять в американской школе

76 Читати новину українською
Вирус вышел за пределы Китая / CDC

Средняя школа Северной Вирджинии отменила семидневный визит группы китайских учеников из-за опасений заразиться новым коронавирусом, который распространяется по Китаю. Школьников отказались принять, когда те уже приземлились в США.

Группа школьников состоит из 21 ученика, пишет The Washington Post.

К слову: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространяется по миру

Планировалась, что ученики из Китая должны были посещать местную школу в течение семи дней, а ночевать дома у местных школьников. Однако дирекция школы из соображений безопасности решила не принимать новоприбывших.

Здоровье и безопасность наших учеников и персонала остаются первоочередной задачей для нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания новым коронавирусом от китайских учеников очень низкий, мы считаем нужным изменить планы,
– рассказал директор школы.

Сообщается, что визит отменили из-за беспокойства родителей, которые 24 января утром провели встречу с администрацией школы.

Ученики прибыли самолетом в Нью-Йорк из китайской провинции Ичган, что примерно в 200 километрах от Уханя, где расположен центр распространения вируса.

Группу детей планируют разместить в гостинице, а коммуникацию с местными администрация школы организует виртуально.

Подробнее: Из-за смертельной пневмонии в Китае закрыли уже 13 городов

Что известно о новом вирусе

  • болезнь начала распространяться в китайском городе Ухань, население которого составляет более 11 миллионов человек. Многие ранние случаи заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухане.
  • от нового коронавируса умерли 26 человек, более полутысячи зараженных сейчас в Китае.
  • случаи заболевания регистрируют в разных странах мира. В частности, в Таиланде зафиксированы 4 случая, по одному – в Японии, Южной Корее и США. Пока проверяют пациентов с подозрением на это заболевание в Италии и России.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Здоровье Пневмония в Китае 2020 Дети Учеба Школьники Школа Образование за рубежом Эпидемия
Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе
20 января
6432
Залиште відгук