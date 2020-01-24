Из-за коронавируса учеников из Китая отказались принять в американской школе
Средняя школа Северной Вирджинии отменила семидневный визит группы китайских учеников из-за опасений заразиться новым коронавирусом, который распространяется по Китаю. Школьников отказались принять, когда те уже приземлились в США.
Группа школьников состоит из 21 ученика, пишет The Washington Post.
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Планировалась, что ученики из Китая должны были посещать местную школу в течение семи дней, а ночевать дома у местных школьников. Однако дирекция школы из соображений безопасности решила не принимать новоприбывших.
Здоровье и безопасность наших учеников и персонала остаются первоочередной задачей для нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания новым коронавирусом от китайских учеников очень низкий, мы считаем нужным изменить планы,
– рассказал директор школы.
Сообщается, что визит отменили из-за беспокойства родителей, которые 24 января утром провели встречу с администрацией школы.
Ученики прибыли самолетом в Нью-Йорк из китайской провинции Ичган, что примерно в 200 километрах от Уханя, где расположен центр распространения вируса.
Группу детей планируют разместить в гостинице, а коммуникацию с местными администрация школы организует виртуально.
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Что известно о новом вирусе
- болезнь начала распространяться в китайском городе Ухань, население которого составляет более 11 миллионов человек. Многие ранние случаи заражения вирусом были непосредственно связаны с рыбным рынком в Ухане.
- от нового коронавируса умерли 26 человек, более полутысячи зараженных сейчас в Китае.
- случаи заболевания регистрируют в разных странах мира. В частности, в Таиланде зафиксированы 4 случая, по одному – в Японии, Южной Корее и США. Пока проверяют пациентов с подозрением на это заболевание в Италии и России.
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