Через коронавірус учнів з Китаю відмовились прийняти в американській школі

Середня школа Північної Вірджинії скасувала семиденний візит групи з китайських учнів через побоювання заразитись новим коронавірусом, який шириться Китаєм. Школярів відмовились прийняти, коли ті вже приземлились у США.

Група школярів складається із 21 учня, пише The Washington Post.

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Планувалась, що учні з Китаю мали відвідувати місцеву школу протягом семи днів, а ночувати вдома місцевих школярів. Проте дирекція школи з міркувань безпеки вирішила не приймати новоприбулих.

Здоров'я й безпека наших учнів і персоналу залишаються першочерговим завданням для нас. Хоча чиновники з управління охорони здоров’я вважають, що ризик передачі захворювання новим коронавірусом від китайських учнів надзвичайно низький, ми вважаємо за потрібне змінити плани,

– розповів директор школи.

Повідомляється, що візит скасували через занепокоєння батьків, які 24 січня зранку провели зустріч з адміністрацією школи.

Учні прибули літаком до Нью-Йорка з китайської провінції Ічган, що близько в 200 кілометрах від міста Ухань, де розташований центр поширення вірусу.

Групу дітей планують розмістити в готелі, а комунікацію з місцевими адміністрація школи організує віртуально.

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