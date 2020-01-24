Через коронавірус учнів з Китаю відмовились прийняти в американській школі
Середня школа Північної Вірджинії скасувала семиденний візит групи з китайських учнів через побоювання заразитись новим коронавірусом, який шириться Китаєм. Школярів відмовились прийняти, коли ті вже приземлились у США.
Група школярів складається із 21 учня, пише The Washington Post.
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Планувалась, що учні з Китаю мали відвідувати місцеву школу протягом семи днів, а ночувати вдома місцевих школярів. Проте дирекція школи з міркувань безпеки вирішила не приймати новоприбулих.
Здоров'я й безпека наших учнів і персоналу залишаються першочерговим завданням для нас. Хоча чиновники з управління охорони здоров’я вважають, що ризик передачі захворювання новим коронавірусом від китайських учнів надзвичайно низький, ми вважаємо за потрібне змінити плани,
– розповів директор школи.
Повідомляється, що візит скасували через занепокоєння батьків, які 24 січня зранку провели зустріч з адміністрацією школи.
Учні прибули літаком до Нью-Йорка з китайської провінції Ічган, що близько в 200 кілометрах від міста Ухань, де розташований центр поширення вірусу.
Групу дітей планують розмістити в готелі, а комунікацію з місцевими адміністрація школи організує віртуально.
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Що відомо про новий вірус
- хвороба почала ширитися в китайському місті Ухань, населення якого складає понад 11 мільйонів людей. Багато ранніх випадків зараження вірусом були безпосередньо пов'язані з рибним ринком в Ухані.
- від нового коронавірусу вже померли 26 людей, понад пів тисячі заражених зараз у Китаї.
- випадки захворювання реєструють у різних країнах світу. Зокрема, у Таїланді зафіксовані 4 випадки, по одному – в Японії, Південній Кореї та США. Поки перевіряють пацієнтів з підозрою на це захворювання в Італії та Росії.