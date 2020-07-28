Ежегодно работники учебных заведений должны проходить медосмотр за свой счет, однако это – незаконно. Ведь обязательный медицинский осмотр педработников должен быть за бюджетные средства.

Об этом рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в фейсбуке.

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А все потому, что органы управления образованием и учебные заведения не закладывают средства в свои бюджеты на прохождение медицинских осмотров. Поэтому договоры с учреждениями здравоохранения на проведение медицинских осмотров не заключаются и осмотры не осуществляются.

Однако Горбачев уверяет, что заключение таких договоров предусмотрено указом о "Порядке проведения медицинских осмотров работников определенных категорий", который утвержден приказом Минздрава.

Кроме того, работодатель за счет собственных средств должен обеспечивать организацию проведения медосмотров. Об этом говорится в статье 169 Кодекса законов о труде Украины. А статья 17 указывает, что собственник или уполномоченный им орган обязан за свои средства организовать проведение медицинских осмотров работников.

Зато расходы учреждений здравоохранения, связанные с проведением обязательных медосмотров работников бюджетных учреждений, покрываются за счет средств, предусмотренных бюджетом на содержание соответствующего заведения.

Сергей Горбачев заверил, чтобы в случае уплаты собственных денег за медицинский осмотр работники подавали жалобы. Уже сейчас Служба образовательного омбудсмена проводит разъяснительную работу с органами управления и руководителями учебных заведений, которые заставляют работников за собственные средства проходить медосмотр.

Ведь от здоровья работников зависит напрямую и здоровье учащихся, студентов, дошкольников или их родителей.

Отметим, что разрешается привлекать работников к работе без прохождения соответствующего профилактического медицинского осмотра, если срок осмотра пришелся на период карантина.