Проєкт запроваджує Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти в рамках Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

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Війна в Україні впливає на життя населення, створює надзвичайні ризики для психічного здоров'я. Дані свідчать, що наслідки цього впливу будуть відчуватися протягом десятиліть. У наших дітей російський окупант забрав щасливе дитинство, у людей старшого віку – спокійний відпочинок. У всіх нас він забрав звичне мирне життя і плани на майбутнє,

– повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

За словами міністра, психологічна допомога нині потрібна багатьом українцям, а передусім дітям. Дуже важливо її надавати професійно та системно. МОН залучає міжнародних і українських фахівців, а також використовує найкращі міжнародні практики та протоколи щодо надання психологічної допомоги під час воєнних дій.

Як працюватиме Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти

Сергій Шкарлет наголосив, що Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти охоплює всіх учасників освітнього процесу:

освітян,

шкільних психологів,

керівників навчальних закладів,

учнів, студентів та їхніх батьків.

Наразі заходи спрямовано на осіб, які не мають фахової психологічної освіти та досвіду роботи із клінічними випадками, але в нинішній ситуації всі учасники освітнього процесу потребують знань та навичок емоційної підтримки, вміння самим справлятись зі стресом та надавати першу психологічну допомогу іншим, якщо вони цього потребуватимуть,

– зазначив директор Інституту модернізації змісту освіти Євген Баженков.

Наступним кроком має стати підготовка фахівців з-поміж шкільних психологів, які зможуть працювати зі складними випадками (посттравматичним стресовим розладом – ПТСР, депресією, тривожними станами тощо) у процесі перенаправлення.

"Для кожної цільової аудиторії спеціально розроблені відповідні навчальні програми. Наприклад, для освітян успішно діє курс підвищення кваліфікації, який за перші 2 місяці пройшли понад 25 тисяч осіб", – заявила виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка мережі українських освітніх хабів Марія Богуслав.

Проєкт реалізували завдяки міжнародним партнерам

Реалізація Екосистеми психологічної допомоги у сфері освіти стала можливою завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Нам дуже важливо взяти участь у такому проєкті, оскільки підтримка психологічного здоров'я сьогодні є вкрай актуальним викликом для України,

– поділився думками Джеффрі Анісман, виконувач обов'язків радника Посла з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

"Ми з радістю розпочали співпрацю з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти, яка має широкий досвід реалізації освітніх проєктів в Україні. У межах Екосистеми психологічної допомоги у сфері освіти створюється 108 коротких відеоуроків, які допоможуть учителям та шкільним психологам підтримувати дітей у ресурсному стані під час освітнього процесу. Доповідачами стали відомі телевізійні ведучі, які мають психологічну освіту, а саме Дмитро Карпачов та Олена Адамова. Фінансування зазначеного проєкту було здійснено завдяки підтримці Європейського Союзу", – підсумувала регіональна менеджерка Міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді" Дар'я Кузнецова.

Нагадаємо, мережа українських освітніх хабів збільшується: черговий хаб запрацював на Волині.