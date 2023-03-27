Освітня фундація GoGlobal провела опитування, щоб оцінити кризові виклики, які постали перед освітою. Там помітили, що у нинішніх умовах діти швидко подорослішали і стали більш серйозними.
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В учнів відсутня мотивація
Проте діти також відчувають стрес:
- 24% учнів мають ознаки тривожності та стурбованості,
- 22% учнів не мають мотивації до навчання, це проявляється у розгубленості і неуважності.
Експерти припускають, що ці втрати вже є і продовжуватимуться надалі. Це стосується якості навчання, нестачі освітян, неповернення дітей з-за кордону та відсутності там можливості навчатися за українськими програмами.
Що можливо зробити в цій ситуації? Можна запровадити індивідуальні адаптаційні програми, позашкільні програми, розвиток мережі цифрових освітніх центрів і, звісно, працювати з формуванням стресостійкості.
Також можна залучити батьків до навчального процесу. Школа, вчитель, дитина й батьки мають бути однією командою, адже в результаті цього співробітництва зацікавлені всі учасники.
Вчителі мають вигорання
Рівень психологічної стабільності вчителів також потребує особливої уваги. Адже вони мають продовжувати навчати дітей, а також мотивувати їх здобувати ці знання.
Опитування показало негативні дані:
- майже 80% опитаних освітян говорять про зростання завантаженості,
- 54% вчителів відчули на собі стан професійного вигорання,
- 46% визначили психологічну підтримку потребою номер один для власної школи.
Тож, у школах бажано проводити спеціальні психологічні тренінги для вчителів та дітей. Психологічна підтримка є першочерговою потребою серед вчителів, попри те, що часто освітяни не визнають потребу в цьому. Вони намагаються показати, що самі з усім впораються.
Крім того, більше третини освітян потребують знань про те, як діяти в екстремальних ситуаціях та як допомогти дітям. Крім цього, вчителям не вистачає вміння справлятися із власним стресом.
Фахівці зазначають, що якщо ситуація в українській школі не влаштує родини, то вони можуть зробити вибір на користь іноземних шкіл. Тож, потрібно напрацювати освітню систему, яка здатна інтегрувати дітей, які навчались у зовсім різних обставинах.
Раніше ми розповідали, що стрес може вплинути на бажання дитини навчатися, але є кілька способів мотивувати її. Нижче читайте три важливі речі, що мають робити батьки, якщо дитина відчуває стрес:
- Підтримка: діти, які відчувають підтримку з боку своїх батьків і вчителів, більш схильні до навчання. І обов'язково забезпечте своїй дитині час для відпочинку, діалогу та підтримки.
- Похвала: хваліте свою дитину за кожен здобуток у навчання, нехай це правильно виконана домашня робота чи вдалий тест. Це допоможе дитині збільшити самооцінку та віру в себе.
- Заохочення: створіть можливості для успіху вашої дитини. Наприклад, якщо вона любить малювати, підтримуйте її в цьому напрямку, допоможіть взяти участь в конкурсах або виставках. Це збільшить бажання досягти успіху.