Образовательный фонд GoGlobal провел опрос, чтобы оценить возникшие перед образованием кризисные вызовы. Там заметили, что в нынешних условиях дети быстро повзрослели и стали серьезнее.

К теме "Реанимация" украинского образования после Шкарлета: какие вызовы стоят перед Лесным

У учащихся отсутствует мотивация

Однако дети также испытывают стресс:

24% учеников имеют признаки тревожности и озабоченности,

22% учеников не имеют мотивации к обучению, это проявляется в растерянности и рассеянности.

Эксперты предполагают, что эти потери уже есть и будут продолжаться. Это касается качества обучения, нехватки педагогов, невозвращения детей из-за границы и отсутствия возможности учиться по украинским программам.

Что можно сделать в этой ситуации? Можно внедрить индивидуальные адаптационные программы, внешкольные программы, развитие сети цифровых образовательных центров и, конечно, работать с формированием стрессоустойчивости.

Также можно привлечь родителей в учебный процесс. Школа, учитель, ребенок и родители должны быть одной командой, ведь в результате сотрудничества заинтересованы все участники.

У учителей есть выгорание

Уровень психологической стабильности учителей также требует особого внимания. Ведь они должны продолжать обучать детей, а также мотивировать их обретать эти знания.

Опрос показал отрицательные данные:

почти 80% опрошенных педагогов говорят о росте загруженности,

54% учителей почувствовали на себе состояние профессионального выгорания,

46% определили психологическую поддержку потребностью номер один для своей школы.

Итак, в школах желательно проводить специальные психологические тренинги для учителей и детей. Психологическая поддержка является первоочередной потребностью среди учителей, несмотря на то, что часто педагоги не признают потребность в этом. Они пытаются показать, что сами со всем справятся.

Кроме того, более трети педагогов нуждаются в знаниях о том, как действовать в экстремальных ситуациях и как помочь детям. Кроме этого, учителям не хватает умения справляться со своим стрессом.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Специалисты отмечают, что если ситуация в украинской школе не устроит семью, они могут сделать выбор в пользу иностранных школ. Поэтому нужно наработать образовательную систему, которая способна интегрировать детей, которые учились в совершенно разных обстоятельствах.

Ранее мы рассказывали, что стресс может повлиять на желание ребенка учиться, но есть несколько способов мотивировать ее. Ниже читайте три важные вещи, что должны делать родители, если ребенок испытывает стресс: