Война заставила всех быстро повзрослеть. И чтобы не впадать в депрессию и поддерживать детей, нужно продолжать их любить, поддерживать и учить, передает 24 Канал.

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Стресс может повлиять на желание ребенка учиться, но есть несколько способов мотивировать его. Ниже читайте три важные вещи, что должны делать родители, если ребенок испытывает стресс:

Поддержка: дети, чувствующие поддержку со стороны своих родителей и учителей, более склонны к обучению. И обязательно обеспечите своему ребенку время для отдыха, диалога и поддержки.

Похвала: хвалите своего ребенка за каждое достижение в обучение, будь то правильно выполненная домашняя работа или удачный тест. Это поможет ребенку увеличить самооценку и веру в себя.

Поощрение: создайте возможности для успеха вашего ребенка. К примеру, если она любит рисовать, поддерживайте ее в этом направлении, помогите принять участие в конкурсах или выставках. Это увеличит желание добиться успеха.

Кроме того, проявляйте заинтересованность в обучении ребенка, спросите, какую оценку он получил, что учил на уроке и похвалите его. Так вы создадите своеобразный "путь к успеху", который поможет ученику стремиться к большему.



Родителям нужно поддерживать своего ребенка / Фото "Всеобразование"

Эксперты отмечают, что, несмотря на военные действия, нужно жить дальше и думать о будущем, и оно – за детьми.

А чтобы мотивировать ребенка на обучение, "включайте" эмоциональную составляющую. Например, вспоминайте вместе с ребенком интересные или смешные моменты из его школьной жизни, говорите о школьных друзьях ребенка, об уроках, классе или школе – во что бы то ни стало, что вызывайте положительные эмоции о школьной жизни.

По словам специалистов, это необходимо для того, чтобы у ребенка появилось желание снова погрузиться в учебный процесс.

К тому же стоит научить ребенка "не сдаваться", стремиться к результату и верить в свои силы. Предлагайте детям свою помощь в выполнении домашних заданий или проектов, а также напомните, что его обучение и будущее важно для вас.

Помогите структурировать подход к обучению – составьте вместе с ребенком план и следите, чтобы он отдыхал и занимался разными видами деятельности.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это каждый день доказывает первая дистанционная школа в Украине. "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.