Кожного літа батьки обирають дитячий садок для своєї дитини. Адже малюкам важливо відвідування такі заклади, де в ігровій формі вони навчаються багатьом речам, зокрема орієнтуватися у навколишньому світі. Але як же обрати дитячий садок для дитини?

Корисними порадами поділилося Міністерство освіти і науки у фейсбуці.

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Найчастіше батьки спочатку звертають увагу на його наближеність до будинку. Адже при відсутності особистого авто це може стати некомфортно та іноді навіть небезпечно для малечі.

Окрім того, всередині дитячого садку та на ігрових майданчиках має бути чисто і безпечно. І саме на останньому варто звертати додаткову увагу.

Під час першого візиту до дитячого садка варто зоредитися на наявності ліцензії у закладу та території навколо садочка. Зокрема, перевірити:

стан обладнання для дітей;

чи накрита пісочниця та захищена від сторонніх забруднень;

відсутність дерев із сухими гілками;

безпечність покриття ігрового майданчика та відсутність металевих виступів, дротів, ям тощо.

доступ сторонніх осіб на територію має бути заборонений;

віддаленість від дороги та відсутність можливості для дитини самостійно покинути територію дитсадка.

Як зрозуміти, чи примішення безпечне: подивіться, чи закриті розетки, є накутники на кутах, м’яке покриття в ігрових зонах, а вікна не в доступі дитини. Також необхідно, щоб у садочку був постійний нагляд дорослих за всіма дітьми і наявна аптечка, яку діти не могли б дістати.



Дитячий садочок / Ілюстративне фото видання zmina

На що ще важливо звернути увагу при виборі садочка:

наявність окремих дорослого та дитячих туалетів;

чистота приміщень та вбиралень, а також посуду і столових приборів на кухні;

наявність паперових чи індивідуальних промаркованих рушників для кожної дитини, щоби дитина не сплутала з чужим рушником, рідке мило;

зони для гри, відпочинку та харчування.

А для малечі також важливо, якщо у садочку є ранкові кола / зустрічі для всіх вихованців; прогулянки, вільна гра у дітей, а також інші активності: спортивні навантаження, мистецтво, математика, мовлення, музика.