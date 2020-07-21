Каждое лето родители выбирают детский сад для своего ребенка. Ведь малышам важно посещать такие заведения, где в игровой форме они учатся многому, в частности ориентироваться в окружающем мире. Но как же выбрать детский сад для ребенка?

Полезными советами поделилось Министерство образования и науки в фейсбуке.

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Чаще всего родители сначала обращают внимание на его близость к дому. Ведь при отсутствии личного авто это может стать некомфортно и иногда даже опасно для детей.

Кроме того, внутри детского сада и на игровых площадках должно быть чисто и безопасно. И именно на последнее стоит обращать дополнительное внимание.

Во время первого визита в детский сад стоит сосредоточиться на наличии лицензии у заведения и территории вокруг садика. В частности, проверить:

состояние оборудования для детей;

накрыта ли песочница и защищена ли от посторонних загрязнений;

отсутствие деревьев с сухими ветвями;

безопасность покрытия игровой площадки и отсутствие металлических выступлений, проводов, ям и тому подобное.

доступ посторонних лиц на территорию должен быть запрещен;

удаленность от дороги и отсутствие возможности для ребенка самостоятельно покинуть территорию детсада.

Как понять, безопасно ли помещение: посмотрите, закрыты ли розетки, есть ли наугольники на углах, мягкое покрытие в игровых зонах, а окна не в доступе ли ребенку. Также необходимо, чтобы в саду был постоянный надзор взрослых за всеми детьми и должна быть аптечка, которую дети не могли бы достать.

Детский сад / Иллюстративное фото издания zmina

На что еще важно обратить внимание при выборе садика:

наличие отдельных взрослого и детских туалетов;

чистота помещений и туалетов, а также посуды и столовых приборов на кухне;

наличие бумажных или индивидуальных промаркированных полотенец для каждого ребенка, чтобы ребенок не спутал с чужим полотенцем, жидкое мыло;

зоны для игры, отдыха и питания.

А для малышей также важно, есть ли в садике утренние кружки / встречи для всех воспитанников; прогулки, свободная игра у детей, а также другие активности: спортивные нагрузки, искусство, математика, говорение, музыка.