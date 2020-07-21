Как выбрать безопасный частный садик для ребенка: советы от МОН
Каждое лето родители выбирают детский сад для своего ребенка. Ведь малышам важно посещать такие заведения, где в игровой форме они учатся многому, в частности ориентироваться в окружающем мире. Но как же выбрать детский сад для ребенка?
Полезными советами поделилось Министерство образования и науки в фейсбуке.
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Чаще всего родители сначала обращают внимание на его близость к дому. Ведь при отсутствии личного авто это может стать некомфортно и иногда даже опасно для детей.
Кроме того, внутри детского сада и на игровых площадках должно быть чисто и безопасно. И именно на последнее стоит обращать дополнительное внимание.
Во время первого визита в детский сад стоит сосредоточиться на наличии лицензии у заведения и территории вокруг садика. В частности, проверить:
- состояние оборудования для детей;
- накрыта ли песочница и защищена ли от посторонних загрязнений;
- отсутствие деревьев с сухими ветвями;
- безопасность покрытия игровой площадки и отсутствие металлических выступлений, проводов, ям и тому подобное.
- доступ посторонних лиц на территорию должен быть запрещен;
- удаленность от дороги и отсутствие возможности для ребенка самостоятельно покинуть территорию детсада.
Как понять, безопасно ли помещение: посмотрите, закрыты ли розетки, есть ли наугольники на углах, мягкое покрытие в игровых зонах, а окна не в доступе ли ребенку. Также необходимо, чтобы в саду был постоянный надзор взрослых за всеми детьми и должна быть аптечка, которую дети не могли бы достать.
Детский сад / Иллюстративное фото издания zmina
На что еще важно обратить внимание при выборе садика:
- наличие отдельных взрослого и детских туалетов;
- чистота помещений и туалетов, а также посуды и столовых приборов на кухне;
- наличие бумажных или индивидуальных промаркированных полотенец для каждого ребенка, чтобы ребенок не спутал с чужим полотенцем, жидкое мыло;
- зоны для игры, отдыха и питания.
А для малышей также важно, есть ли в садике утренние кружки / встречи для всех воспитанников; прогулки, свободная игра у детей, а также другие активности: спортивные нагрузки, искусство, математика, говорение, музыка.