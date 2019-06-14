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      Ефект роботи АМКУ в 20 разів вище витрат на його утримання, – Терентьєв

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      Юрій Терентьєв
      Юрій Терентьєв

      Позитивний економічний ефект від роботи Антимонопольного комітету України (АМКУ) в минулому році досяг 4 мільярдів гривень, що в 20 разів перевищує фінансування комітету державою.

      Про це заявив глава АМКУ Юрій Терентьєв в ефірі телеканалу "112 Україна".

      За словами Терентьєва, в АМКУ організована система економічного співробітництва і розвитку, яка дозволяє системно підходити до розрахунку позитивного економічного ефекту від діяльності відомства.

      "У 2016 році ми ввели, використовуючи кращі підходи, організацію економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Підхід до розрахунку позитивного економічного ефекту від діяльності нашого відомства, а також в нашій поточній роботі ми використовуємо як показник не для розрахунку ефективності наших минулих дій, а для планування майбутніх дій. Тобто кожен структурний підрозділ повинен розуміти, де воно має прикладати свої зусилля, щоб досягти максимального ефекту. І в минулому році цей показник досяг 4 мільярдів гривень, що в 20 разів перевищує фінансування антимонопольного комітету", – заявив глава АМКУ.

      При цьому кількість скарг, які отримує АМКУ щороку зростає більш ніж на 50%, і за останні три роки вона досягла значення з 1500 скарг до 9000 в цьому році.

      "Моїм головним завданням, коли я прийшов на роботу в Антимонопольний комітет чотири роки тому в 2015 році, було не, скажімо так, займатися певною політизованою популістської діяльністю, а насправді створити ефективне відомство, яке системно відпрацьовує весь комплекс проблематики з основних ринків, і які може приоретизировать стратегічні завдання. І не створювати якусь штучну тимчасову рекламу навколо одного, наприклад, популярного кейса, а насправді стати центром компетенції з основних питань. Це робота трохи менш популярна з точки зору реклами, але вона більш системна, більш якісна для суспільства", – заявив Терентьєв.

      За останні кілька місяців сума виписаних штрафів АМКУ перевищила 1 мільярд гривень. Зокрема, у квітні Антимонопольний комітет розкрив гучну аферу щодо постачальників харчування армії. Комітет виявив учасників тендерів Міноборони, які синхронно відкликали дешеві пропозиції, в результаті чого переможцями були визнані компанії з більшою ціною. АМКУ оштрафував 22 компанії на 869,27 мільйона гривень за змову на тендерах.

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      Теги: Новини України Новини політики
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