16:30
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
      Вєсті.UA
      19:21, 11 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Екологічний рекет в Україні час зупинити, – глава Біоенергетичної асоціації

      62 Читать новость на русском
      Екологічний рекет в Україні час зупинити, – глава Біоенергетичної асоціації

      16 галузевих асоціацій долучилися до підписання запропонованого Професійною асоціацією екологів меморандуму, що привертає увагу до неприпустимості використання екологічної тематики для досягнення політичних чи економічних цілей.

      Один з підписантів, Георгій Гелетуха, голова Біоенергетичної асоціації України, назвав нинішній стан речей "екологічним рекетом".

      "Основний фактор маніпуляцій навколо екологічної тематики – те, що окремі люди хочуть заробити грошей. Це такий екологічний рекет: фактично, створити проблему інвестору, а потім показати йому людину, яка за певні гроші може цю проблему вирішити. Це такий спосіб заробітку на екологічній тематиці", – зазначив Гелетуха.

      Він розповів, що факти екологічного рекету зустрічаються все частіше. А екоактивісти працюють на замовлення.

      "Коли зупиняють будівництво котелень, зупиняють будівництво електростанцій, біогазових проектів і фактично вимагають гроші. І це такий екологічний рекет під флагом екології, зупиняти фактично екологічні проекти, які виробляли би відновлювальну енергію здешевляли б енергію для населення, давали б робочі місця, залучали б інвестиції. І все це зупиняється заради кишені одного активіста, депутата, бізнесмена", заявив Гелетуха.

      Раніше "Обозреватель" повідомляв, що у Києві 16 галузевих об’єднань та асоціацій підписали ініційований Професійною радою екологів меморандум, що закликає до припинення маніпуляцій на екологічних проблемах і переведення їх обговорення у професійну площину.

      blog_ava
      День Петра і Павла: дата та традиції святкування в Україні
      сьогодні
      19820
      Теги: Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Блокування роботи суддів: чому відкладається розгляд справ топ-корупціонерів
      сьогодні , 16:30 Блокування роботи суддів: чому відкладається розгляд справ топ-корупціонерів
      Віталій Шабунін 4
      Зміни у сфері охорони здоров'я: що пропонують партії
      сьогодні , 16:00 Зміни у сфері охорони здоров'я: що пропонують партії
      Андрій Андрушків 72
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      сьогодні , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1082
      Решение Зеленского об отмене парада аукнется уже через месяц
      сьогодні , 15:00 Решение Зеленского об отмене парада аукнется уже через месяц
      Павло Казарін 1410
      Як партії хочуть реформувати освіту у новому парламенті
      сьогодні , 14:35 Як партії хочуть реформувати освіту у новому парламенті
      Андрій Андрушків 188
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук