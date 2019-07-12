Екологічний рекет в Україні час зупинити, – глава Біоенергетичної асоціації

16 галузевих асоціацій долучилися до підписання запропонованого Професійною асоціацією екологів меморандуму, що привертає увагу до неприпустимості використання екологічної тематики для досягнення політичних чи економічних цілей.

Один з підписантів, Георгій Гелетуха, голова Біоенергетичної асоціації України, назвав нинішній стан речей "екологічним рекетом".

"Основний фактор маніпуляцій навколо екологічної тематики – те, що окремі люди хочуть заробити грошей. Це такий екологічний рекет: фактично, створити проблему інвестору, а потім показати йому людину, яка за певні гроші може цю проблему вирішити. Це такий спосіб заробітку на екологічній тематиці", – зазначив Гелетуха.

Він розповів, що факти екологічного рекету зустрічаються все частіше. А екоактивісти працюють на замовлення.

"Коли зупиняють будівництво котелень, зупиняють будівництво електростанцій, біогазових проектів і фактично вимагають гроші. І це такий екологічний рекет під флагом екології, зупиняти фактично екологічні проекти, які виробляли би відновлювальну енергію здешевляли б енергію для населення, давали б робочі місця, залучали б інвестиції. І все це зупиняється заради кишені одного активіста, депутата, бізнесмена", заявив Гелетуха.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що у Києві 16 галузевих об’єднань та асоціацій підписали ініційований Професійною радою екологів меморандум, що закликає до припинення маніпуляцій на екологічних проблемах і переведення їх обговорення у професійну площину.