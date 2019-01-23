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      Експериментально доведено: вейпінг на 95% менш шкідливий, ніж куріння

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      Експериментально доведено: вейпінг на 95% менш шкідливий, ніж куріння

      Експеримент, проведений Public Health England, показав, що використання електронних систем на 95% менш шкідливе для здоров'я у порівнянні зі звичайними сигаретами.

      Експеримент, проведений Public Health England, показав, що використання електронних систем на 95% менш шкідливе для здоров'я у порівнянні зі звичайними сигаретами.

      Відповідно до досліджень, шкодить організму не стільки нікотин, скільки продукти горіння, які містяться в сигаретному диму. В його складі – 7 000 шкідливих хімічних речовин, частина яких відноситься до небезпечних канцерогенів. У відео експерименту наочно показаний вплив куріння на організм з метою переконати курців, що уникнути руйнівних наслідків можна з переходом на електронні альтернативи або інший тип нікотинозамісної терапії.

      Такі продукти прийнято називати "продуктами зниженого ризику". Їх поширенню перешкоджають негативні стереотипи серед курців. 44% помилково вважають, що електронні системи так само шкідливі, як і традиційне куріння. Тому в експерименті показаний вплив куріння на легені курця протягом місяця у порівнянні з користувачем електронних систем і не курцем.

      Експеримент імітував вплив на легені при вдиханні диму, аерозолю і повітря. Легені були представлені трьома скляними колбами, заповненими кульками вати. До кожної колби був прикріплений особливий насос, який забезпечував безперервний і рівномірний потік повітря. Під кінець експерименту вата в колбі під впливом сигарет пофарбувалася в коричневий колір, а трубка насосу вкрилася щільним шаром смоли. Вата в колбі, де використовувалась електронна сигарета, залишилась майже без змін, на стінках колби зібралося небагато конденсату від пару. Результат у другій колбі був наближений до "контрольної", стан вати в якій залишився без змін. Таким чином експерти встановили, що електронні системи містять на 95% менше шкідливих речовин, ніж звичайні сигарети.

      Професор Джон Ньютон, директор центру з покращення охорони здоров'я Служби охорони здоров'я Британії, зазначив: "Тисячі курців, які могли б кинути курити вже сьогодні, відкладають це через стереотипи та невиправдані страхи. Ми хочемо мотивувати курців відмовитися від куріння, використовуючи альтернативні продукти – це суттєво збільшить їх шанси на успіх".

      Застосування продуктів зниженого ризику – це можливість курцям скоротити шкоду для здоров’я. Це також шлях до покращення громадського здоров’я, оскільки використання електронних систем виключає пасивне куріння – причину кожної сьомої смерті від куріння в світі щороку. Експерти Служби охорони здоров'я Британії очікують, що півмільйона курців зроблять спробу позбавитися від звички у січні 2019 року. Щоб підтримати їх, громадський сектор та уряд мають заохочувати популяризацію продуктів зниженого ризику серед тих курців, які не можуть або не хочуть кинути самостійно. Такий підхід вже дозволив Великобританії досягти історичного мінімуму розповсюдженості куріння – 15% серед дорослого населення в 2016 році.

      В Україні представлений ряд альтернативних продуктів – електронні сигарети та системи нагріву тютюну. Їх доля на ринку поступово зростає. Проте, для використання альтернатив на рівні медичної практики, в якості рекомендацій лікарів при відмові від куріння, необхідна підтримка з боку держави та перегляд системи регулювання таких продуктів.

      Теги: Здорове життя Тютюн
      Джерело: 24 Канал
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