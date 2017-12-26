Експертиза не підтвердила порнографічний характер фото прийомної дочки Юрія Дмитрієва

Повторна експертиза не визнала фото прийомної дочки голови карельського відділу правозахисної спільноти "Меморіал" Юрія Дмитрієва порнографічними.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на "Новую газету".

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Результати дослідження, яке провів "Федеральний департамент незалежної судової експертизи", оголосили вчора, 25 грудня на засіданні суду у справі Дмитрієва. Його обвинувачують у виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях.

Адвокат Юрія Дмитрієва назвав результати повторної експертизи "великою перемогою". Зважаючи на це, захист попросив звільнення голови карельського "Меморіалу" з-під варти. Сторона обвинувачення, яка раніше просила ФДНСЕ провести експертизу фото, тепер наполягає на новому дослідженні.

Клопотання захисту та прокурорів суд планує розглянути сьогодні, 26 грудня.

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Варто зазначити, Юрія Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року за виготовлення порнографічних матеріалів, розпусні дії та незаконне зберігання вогнепальної зброї. За версією слідства, Дмитрієв з 2008 по 2015 роки фотографував свою прийомну дочку без одягу з метою виготовлення порнографії, сам чоловік стверджує, що робив фото виключно для контролю стану здоров'я дочки.

Перша експертиза фотографій, проведена в Центрі соціокультурних експертиз, визнала частину знімків, зроблених Дмитрієвим, порнографічними.