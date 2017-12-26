16:24
26 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Експертиза не підтвердила порнографічний характер фото прийомної дочки Юрія Дмитрієва

13:47, сьогодні 1829 Читать новость на русском
Експертиза не підтвердила порнографічний характер фото прийомної дочки Юрія Дмитрієва
Експертиза не підтвердила порнографічний характер фото прийомної дочки Юрія Дмитрієва / Радіо Свобода

Повторна експертиза не визнала фото прийомної дочки голови карельського відділу правозахисної спільноти "Меморіал" Юрія Дмитрієва порнографічними.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на "Новую газету".

Читайте також: Українця засудили на 12 років у терористичній "ЛНР": названа суть звинувачень

Результати дослідження, яке провів "Федеральний департамент незалежної судової експертизи", оголосили вчора, 25 грудня на засіданні суду у справі Дмитрієва. Його обвинувачують у виготовленні дитячої порнографії та розпусних діях.

Адвокат Юрія Дмитрієва назвав результати повторної експертизи "великою перемогою". Зважаючи на це, захист попросив звільнення голови карельського "Меморіалу" з-під варти. Сторона обвинувачення, яка раніше просила ФДНСЕ провести експертизу фото, тепер наполягає на новому дослідженні.

Клопотання захисту та прокурорів суд планує розглянути сьогодні, 26 грудня.

Читайте також: Підконтрольний Кремлю суд оголосив нові обвинувачення Чийгозу

Варто зазначити, Юрія Дмитрієва заарештували в грудні 2016 року за виготовлення порнографічних матеріалів, розпусні дії та незаконне зберігання вогнепальної зброї. За версією слідства, Дмитрієв з 2008 по 2015 роки фотографував свою прийомну дочку без одягу з метою виготовлення порнографії, сам чоловік стверджує, що робив фото виключно для контролю стану здоров'я дочки.

Перша експертиза фотографій, проведена в Центрі соціокультурних експертиз, визнала частину знімків, зроблених Дмитрієвим, порнографічними.

Теги: Новини Росії Кримінальні новини Судді Діти
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні, 16:01 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 1064
Обмен пленными: вы выиграете этот бой, но войну – проиграете
сьогодні, 15:01 Обмен пленными: вы выиграете этот бой, но войну – проиграете
Семен Кабакаєв 4683
Перемога року: Почекун, який надихає
сьогодні, 14:01 Перемога року: Почекун, який надихає
Євгенія Мазур 315
Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?
сьогодні, 13:59 Зачем Ростовцева пытаются легализовать в оккупированной части Донбасса?
143
сьогодні, 13:07 "Байстрюки": хто наш татко, чувак?
Юлія Ліпенцева 660
У Криму – катастрофічна ситуація з водою, Путін готує Україні ультиматум, – оглядач
1 липня , 08:01
Люди можуть перестати вірити в Україну, – Керрі зробив тривожну заяву
 8 жовтня , 10:31
Смерть Бережної: журналіст вказав на суперечливий момент щодо доньки політика, яка вижила
6 серпня , 17:29
Собаки насмерть загризли жінку з Дніпропетровщини просто на вулиці
 28 листопада , 22:11
Смерть дитини на прийомі у стоматолога: подробиці трагедії
 23 липня , 20:36
Замахнувся на герб України: у Чорноморську люди вчинили самосуд над хуліганом
 16 жовтня , 13:59
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук