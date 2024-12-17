Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що розмови щодо експорту українських товарів, зокрема мілітарної компоненти, завжди на часі. Також в Україні виготовили першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло", які мають дальність ураження у 700 кілометрів і швидкість – 700 кілометрів на годину.

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Це було б вигідно

"Наша промисловість може виготовляти набагато більше зброї, ніж забезпечують держзамовлення або ж може держава закупити безпосередньо у виробників", – зазначив радник глави ОПУ.

Це було б вигідно Україні і з економічного, і з мілітарного поглядів, тому що закупівля української зброї приносила б інвестиції у військове виробництво.

Також якби зброю закуповували наші партнери, то вона б, за словами Подоляка, відповідним чином потім знову поверталась би до України, але вже як мілітарна допомога в межах тих проєктів, які реалізуються у двосторонніх чи багатосторонніх відносинах.

Щодо домовленостей з партнерами щодо експорту української зброї, то такі переговори тривають і в межах зустрічей у форматі "Рамштайн", і в межах інвестиційних самітів, які проводяться для того, щоб наші партнери були зацікавлені в інвестиціях у військові виробництва,

– підкреслив радник глави ОПУ.

Водночас важливо розв'язати дві проблеми:

по-перше, необхідна перебудова глобального політичного простору в цілому, щоб він був більш відповідальний і щоб його учасники були рішучішими, коли ухвалюють рішення.

Інвестування в мілітарні виробництва в країні, яка сьогодні веде масштабну війну, – це певна зміна парадигми політичного мислення у наших партнерів. Деякі з них досі вважають, що треба обов'язково про щось там говорити з Росією, а не мілітарно її примушувати усвідомити, що таке міжнародне право,

– зауважив він.

по-друге, наявність довгих логістичних ланцюжків, які потрібно облаштовувати, і вони можуть бути занадто бюрократичними.

До слова. Політолог Тарас Завгородній вважає, що Україна здатна виробляти зброю на експорт і при цьому забезпечувати власну армію пріоритетним озброєнням. Наприклад, виробляючи 150 дронів на місяць, 100 з них підприємства мають віддати українській армії, а 50 дронів можуть продати за кордон. Причому експортні дрони коштуватимуть дорожче, ніж ті, що отримають у ЗСУ. Це цілком логічна схема, відповідно до якої українська армія буде забезпечена зброєю, виробники отримають гроші від експорту, а український бюджет буде з податками.

Через це складно працювати на швидкість, треба працювати на якість цих ланцюжків,

– додав Михайло Подоляк.

Водночас Україна все це намагається робити і на рівні Уряду, і на рівні Укроборонпрому чи Мінстратпрому тощо. Тому, за словами радника глави ОПУ, це питання достатньо актуальне і воно поступово вирішується.

Нагадаємо, що виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин наголосив, що експорт української зброї, на перший погляд, може "здаватися певним нонсенсом", тому що Україна перебуває у війні. Також інколи українські підрозділи стикаються з дефіцитом озброєнням і є проблеми з можливістю держави викупляти зброю через нестачу грошей. Водночас, на думку Пендзина, експорт української зброї допоможе виробникам розширювати власні можливості.