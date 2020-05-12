Експрезидента Франції д'Естена у 94 роки звинуватили у сексуальних домаганнях

Німецька журналістка Анн-Крістін Штрак звинуватила у сексуальних домаганнях 20 президента Франції Валері Жискара д'Естена. Усе б нічого, але колишньому французькому лідеру 94, а пост глави держави він обіймав ще майже 40 років тому – з 1974 до 1981 року.

За словами німецької журналістки, інцидент трапився ще у грудні 2018 року, повідомляє AFP.

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Своє звернення Анн-Крістін Штрак подала до прокуратури Парижа. Вона стверджує, що під час інтерв'ю 20 президент Франції тричі поклав руку їй на сідницю.

За словами журналістки, усі повинні знати, про те, що колишній президент Франції домагався журналістки. Втім вона не пояснила, чому вирішила скаржитися через майже півтора року, адже тоді про цей інцидент і без цього було відомо у широких колах.

Штрак разом зі своєю знімальною групою приїздила до д'Естена у грудні 2018 року. Тоді після інтерв'ю, під час фотографування експолітик обійняв журналістку і поклав їй руку на сідницю. Згодом повторив цей жест, а втретє він зробив це, коли показував свої архівні фото.

Якщо суд розцінить це як домагання, 20 президенту може загрожувати позбавлення волі до 2 років та штраф у 30 тисяч євро.



Журналістка Анн-Крістін Штраке / фото AFP

Що відомо про д'Естена?Він був 20 президентом Франції у 1974-1981 роках. Після нього до нині на посаді перебували ще 5 президентів, останнім з яких нині є Еммануель Макрон.



д'Естен відомий передовсім тим, що він є одним з учасників розробки Європейської Конституції, яку в підсумку так і не ратифікували. Крім того, він виступав активним противником вступу Туреччини у ЄС. Фактично, ця країна найдовше в історії не може вступити до Євросоюзу.