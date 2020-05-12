Екс-президента Франции д'Эстена в 94 года обвинили в сексуальных домогательствах

Немецкая журналистка Анн-Кристин Штрак обвинила в сексуальных домогательствах 20 президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Все бы ничего, но бывшему французскому лидеру 94, а пост главы государства он занимал еще почти 40 лет назад – с 1974 до 1981 года.

По словам немецкой журналистки, инцидент произошел еще в декабре 2018 года, сообщает AFP .

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Свое обращение Анн-Кристин Штрак подала в прокуратуру Парижа. Она утверждает, что во время интервью 20 президент Франции трижды положил руку ей на задницу.

По словам журналистки, все должны знать о том, что бывший президент Франции добивался журналистки. Впрочем она не объяснила, почему решила жаловаться спустя почти полтора года.

Штрак вместе со своей съемочной группой приезжала к д'Эстену в декабре 2018 года. Тогда после интервью, во время фотографирования експолитик обняв журналистку и положил ей руку на ягодицы. Впоследствии повторил этот жест, а в третий раз он сделал это, когда показывал свои архивные фото.

Если суд расценит это как домогательство, 20 президенту может грозить лишение свободы до 2 лет и штраф в 30 тысяч евро.



Журналистка Анн-Кристин Штраке / фото AFP

Что известно о д'Эстене?Он был 20 президентом Франции в 1974-1981 годах. После него до ныне в должности находились еще 5 президентов, последним из которых в настоящее время является Эммануэль Макрон.



д'Эстен известный прежде всего тем, что он является одним из участников разработки Европейской Конституции, которую в итоге так и не ратифицировали. Кроме того, он выступал активным противником вступления Турции в ЕС. Фактически, эта страна дольше всех в истории не может вступить в Евросоюз.