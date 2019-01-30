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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Максим Єфімов

      Электронная медицина в режиме "Smart-city"

      248
      Украинская система здравоохранения положительно изменится
      Украинская система здравоохранения положительно изменится / Фото из открытых источников

      Продвижение формата "умного города" для Украины давно вышло за рамки модной тенденции. Это политика, предлагающая новое качество жизни.

      И успех ее реализации во многом зависит от готовности самих украинцев ломать стереотипы. Наиболее показательным примером является внедрение медицинской реформы, в частности в сегменте e-Health.

      Первый этап проекта в Украине реализуется достаточно успешно. В 2018-м больше 23 млн пациентов подписали декларации с врачами первого звена, около 24 тысяч медиков вовлечены в реформу, 2 тысячи медицинских учреждений подписали договора с Национальной службой здоровья Украины. Эти показатели подтверждают то, что точка невозврата пройдена. Теперь необходимо повышать качество медицинских услуг и оплату труда медработников.

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      В процессе реформы важно понимать стратегическую перспективу развития системы е-health. Это – один из наиболее быстрорастущих трендов в мире, формирующий новый подход к медицине. Хочу напомнить, что важнейшим инновационным прорывом прошлого года стал запуск Apple Watch 4, с возможностью сканировать сердечные ритмы, моментально сообщая об отклонениях. Это один из примеров инновационной диагностики, который каждый год будет спасать миллионы жизней.

      В 2019-м продолжится рост технологий "мобильного здоровья" (m-Health). Их суть – в возможностях глубокого мониторинга пациентом собственного организма с помощью ІТ-инструментов. Формат m-Health уже включен в национальные программы здравоохранения Великобритании, Швеции, Нидерландов и других стран. На его основе предлагаются цифровые кейсы разных уровней сложности: от простой диагностики до лечения сложных заболеваний.

      В целом медицинский формат "разумного города" предполагает несколько важнейших факторов. Среди них – консолидация данных всех отраслевых субъектов: от профильных университетов до амбулаторий. Это также – возможность анализировать огромные массивы информации, внедрять технологии телемедицины, медицинские терминалы для оперативной диагностики.

      Общение в Краматорске с медиками, представителями местной власти и обычными людьми подтверждает готовность к реформе. Да, в обществе существуют определенные опасения. Но они вызваны, скорее, недостаточной информированностью о переменах, чем осознанным их непринятием.

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      Например, всем очевидны преимущества запуска электронного документооборота: он заменит рукописную макулатуру, занимающей тысячи часов рабочего времени врачей.

      Общенациональную систему е-health нужно максимально быстро распространить на местный уровень. Именно с этим вопросом чаще всего ко мне обращаются главные врачи реформируемой первички. Они понимают, что внедрение проекта улучшит качество обслуживания населения и оптимизирует работу медучреждений.

      Распространение электронной аналитической системы в городах и поселках откроет людям преимущества реформы. Это и запись по телефону и email к врачу, и упрощенная процедура направления на анализы, и контроль отпуска медпрепаратов по льготным рецептам. Учет даст возможность более качественного обеспечения медпрепаратами за счет снижения коррупционных рисков.

      Электронную систему здравоохранения необходимо массово активизировать в ближайшие год-два. Это реально. С января 2019-го вводятся электронные карточки на первичном звене. Семейные врачи, терапевты и педиатры уже вносят информацию о визитах пациентов в электронную систему. С апреля запускается электронный рецепт. Пациенты будут получать перечень необходимых лекарств по смс или электронной почте. При отсутствии мобильной связи врач распечатает этот список.

      В текущем году будут внедрены электронные направления к специалистам и больничные листы. С середины 2019-го в рамках программы "Бесплатная диагностика" электронные инструменты соединят первичное и специализированное звено. И после этого мы вплотную приблизимся к внедрению современных европейских инноваций.

      Сегодня Украина имеет уникальный шанс синхронизировать свои медицинские реалии с мировыми трендами. Но для этого нужно создать инновационную инфраструктуру современной системы здравоохранения. И тогда можно будет замахнуться на более масштабные задачи.

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      Автор: Максим Єфімов
      Теги: Новини України Публікації Медицина Медична реформа Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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