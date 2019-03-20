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      Електронні сигарети – найбільш ефективний спосіб відмови від куріння

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      Електронні сигарети – найбільш ефективний спосіб відмови від куріння

      При відмові від куріння електронні сигарети у два рази більш ефективні у порівнянні з нікотинзамісною терапією.

      Про це повідомляє BBC News з посиланням на дослідження "Тестування електронних сигарет у порівнянні з нікотинзамісною терапією".

      В експерименті взяли участь повнолітні курці, які не пробували кинути курити. Перша група протягом трьох місяців отримувала нікотинзамісну терапію (жуйки, пластирі, льодяники, спреї, інгалятори). У другій групі були ті, хто отримав електронні сигарети.

      Було встановлено, що 18% курців, які використовували електронні сигарети, щоб відмовитися від звички, протягом року не поверталися до куріння. При використанні нікотинзамісної терапії цей показник склав 9,9%. Автори прийшли до висновку, що лікарям варто рекомендувати електронні системи при зверненні курців за допомогою.

      Крім показників відмови від куріння, все більше користувачів електронних сигарет скорочують рівень куріння як мінімум наполовину. Електронні сигарети також були оцінені як такі, що забезпечують вищий ступінь насичення та задоволення у порівнянні з нікотинзамісною терапією.

      На думку автора дослідження професора Пітера Хайєка, результати можуть сприяти тому, що служби відмови від куріння будуть пропонувати пацієнтам стартові набори з електронних сигарет для боротьби із залежністю. "У кінцевому підсумку це може прискорити скорочення куріння і знизити ризики пов'язаних з курінням захворювань", – прокоментувала Дунья Прзуль з Лондонського університету королеви Марії, ще один автор дослідження.

      Аналогічну думку було висловлено Британським органом охорони здоров'я Public Health England. За даними організації, для скорочення рівня куріння протягом п'яти років, електронні сигарети мають бути доступними "за рецептом лікарів" для тих курців, які не можуть кинути самостійно.

      Основний аргумент на користь альтернативних продуктів – зменшення шкоди на 95% у порівнянні зі звичайними сигаретами. Крім електронних сигарет, до пристроїв зниженого ризику відносяться й системи нагрівання тютюну. В них принцип зменшення шкоди заснований на споживанні нікотину без спалювання тютюну, адже саме у процесі горіння в організм потрапляє більшість шкідливих речовин, токсичний дим та смоли.

      Деякі експерти стверджують, що електронні сигарети, хоч і менш шкідливі, ніж звичайні, не є повністю безпечними та їх довгостроковий вплив на організм вимагає тривалих спостережень.

      Однак, одне з останніх досліджень PHE зображує, що принаймні 20 тисяч осіб щорічно можуть відмовитися від куріння за допомогою використання електронних систем доставки нікотину. На даний момент лікарі не можуть виписувати курцям електронні сигарети, оскільки у виробників немає відповідної ліцензії. Аналогічна ситуація спостерігається в Україні.

      Для скорочення рівня куріння необхідний перегляд регулювання альтернативних продуктів на законодавчому рівні й підвищення інформованості про властивості продуктів зниженого ризику як серед медичної спільноти, так і звичайних курців.

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      Теги: Новини України Здорове життя Тютюн
      Джерело: 24 Канал
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