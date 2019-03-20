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      Электронные сигареты – самый эффективный способ отказа от курения

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      Электронные сигареты – самый эффективный способ отказа от курения

      При отказе от курения электронные сигареты в два раза более эффективны по сравнению с никотинзаместительной терапией.

      Об этом сообщает BBC News со ссылкой на исследование "Тестирование электронных сигарет по сравнению с никотинзаместительной терапией".

      В эксперименте приняли участие совершеннолетние курильщики, которые не пробовали бросить курить. Первая группа в течение трех месяцев получала никотинзаместительную терапию (жвачки, пластыри, леденцы, спреи, ингаляторы). Во второй группе были те, кто получил электронные сигареты.

      Было установлено, что 18% курильщиков, которые использовали электронные сигареты, чтобы отказаться от привычки, в течение года не возвращались к курению. При использовании никотинзамещающей терапии этот показатель составил 9,9%. Авторы пришли к выводу, что врачам следует рекомендовать электронные системы при обращении курильщиков за помощью.

      Кроме показателей отказа от курения, все больше пользователей электронных сигарет сокращают уровень курения как минимум наполовину. Электронные сигареты также были оценены как такие, что обеспечивают высшую степень насыщения и удовлетворения по сравнению с никотинзаместительной терапией.

      По мнению автора исследования профессора Питера Хайека, результаты могут способствовать тому, что службы отказа от курения будут предлагать пациентам стартовые наборы электронных сигарет для борьбы с зависимостью. "В конечном итоге это может ускорить сокращение курения и снизить риски связанных с курением заболеваний", – прокомментировала Дунья Прзуль из Лондонского университета королевы Марии, еще один автор исследования.

      Аналогичное мнение было высказано Британским органом здравоохранения Public Health England. По данным организации, для сокращения уровня курения в течение пяти лет, электронные сигареты должны быть доступны "по рецепту врачей" для тех курильщиков, которые не могут бросить самостоятельно.

      Основной аргумент в пользу альтернативных продуктов – уменьшение вреда на 95% по сравнению с обычными сигаретами. Кроме электронных сигарет, к устройствам пониженного риска относятся и системы нагрева табака. В них принцип уменьшения вреда основан на потреблении никотина без сжигания табака, ведь именно в процессе горения в организм попадает большинство вредных веществ, токсичный дым и смолы.

      Некоторые эксперты утверждают, что электронные сигареты хотя и менее вредны, чем обычные, не являются полностью безопасными, и их долгосрочное воздействие на организм требует длительных наблюдений.

      Однако, одно из последних исследований PHE отображает, что по крайней мере 20 тысяч человек ежегодно могут отказаться от курения с помощью использования электронных систем доставки никотина. На данный момент врачи не могут выписывать курильщикам электронные сигареты, поскольку у производителей нет соответствующей лицензии. Аналогичная ситуация наблюдается в Украине.

      Для сокращения уровня курения необходим пересмотр регулирования альтернативных продуктов на законодательном уровне и повышение информированности о свойствах продуктов пониженного риска как среди медицинского сообщества, так и обычных курильщиков.

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      Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Табак
      Источник: 24 Канал
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