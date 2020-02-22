Евакуація українців із Уханя: які процедури очікували на автобуси та літак

Українці та іноземці, яких евакуювали з китайського Уханя, прибули до України літаком. Потім їх пересадили на автобуси, якими вони з Харкова доїхали до нових Санжар на Полтавщині. Тут їх розмістили у місцевому санаторії.

Як розповів очільник МВС Арсен Аваков у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", літак і автобуси уже продезінфікували.

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За його словами, автобуси "пройшли потрійну експозицію" після того, як доправили евакуйованих українців у Нові Санжари, де вони перебуватимуть на двотижневій обсервації (посилене медичне спостереження).

"Те ж саме з літаком – повна заміна фільтрів, очистка системи вентиляції, повна експозиція", – зазначив Аваков.

У компанії SkyUp, літак якої використовували для евакуації, зі свого боку, повідомили, що дезінфекція літака розпочалася одразу після прильоту до Харкова, 20 лютого. Тривало це майже дві години.

Процедуру виконували фахівці відділення дезінфектології Харківського обласного лабораторного центру МОЗ. Спеціальними дезінфікуючими засобами вони обробили кабіну пілотів, зону відпочинку екіпажу, пасажирський салон з бортовою кухнею, туалети та багажний відсік.

"Усі зони ретельно обприскували – сидіння, багажні полиці для ручної поклажі, підлога, підлокітники, відкидні столики, візки для роздачі бортового харчування, стіни, стеля. Усі предмети, які зазвичай очищують та використовують повторно (пледи, рятувальні жилети, шторки ілюмінаторів, інструкції з безпеки, витратні матеріали для подачі їжі та напоїв) було зібрано та відправлено на утилізацію", – додали у авіакомпанії.

Крім того, речі не першої необхідності (брендовані підголовники на сидіннях, рекламні буклети) зняли з літака ще під час його підготовки до спецрейсу. Місце стоянки та трап також продезінфікували

Далі літак на кілька годин зачинили, а потім відкрили для провітрювання. 22 лютого його мають перегнати на базу в Борисполі. Тут уже авіасудно підготують до регулярного рейсу. 23 лютого літак вирушить із Києва до Хургади в Єгипті.

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Коротко про евакуацію людей із Уханя

20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.

З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

Жителі селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр.

Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентр перебуватиме під постійною охороною.

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