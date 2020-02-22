Эвакуация украинцев из Уханя: что ожидало автобусы и самолет после операции

Украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из китайского Уханя, прибыли в Украину самолетом. Затем их пересадили на автобусы, которыми они из Харькова доехали до новых Санжар Полтавской области. Здесь их разместили в местном санатории.

Как рассказал глава МВД Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", самолет и автобусы уже продезинфицировали.

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По его словам, автобусы "прошли тройную экспозицию" после того, как доставили эвакуированных украинцев в Новые Санжары, где они будут находиться на двухнедельной обсервации (усиленное медицинское наблюдение).

" То же самое с самолетом – полная замена фильтров, чистка системы вентиляции, полная экспозиция ", – отметил Аваков.

В компании SkyUp, самолет которой использовали для эвакуации в свою очередь сообщили , что дезинфекция самолета началась сразу после прилета в Харьков, 20 февраля. Продолжалось это почти 2 часа.

Процедуру выполняли специалисты отделения дезинфектологии Харьковского областного лабораторного центра МЗ. Специальными дезинфицирующими средствами они обработали кабину пилотов, зону отдыха экипажа, пассажирский салон с бортовой кухней, туалеты и багажный отсек.

"Все зоны тщательно опрыскивали – сиденья, багажные полки для ручной клади, пол, подлокотники, откидные столики, тележки для раздачи бортового питания, стены, потолок. Все предметы, которые обычно очищают и используют повторно (пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков) были собраны и отправлены на утилизацию" , – добавили в авиакомпании.

Кроме того, вещи не первой необходимости (брендированные подголовники на сиденьях, рекламные буклеты) сняли с самолета еще во время его подготовки к спецрейсу . Место стоянки и трап также продезинфицировали

Далее самолет на несколько часов закрыли, а потом открыли для проветривания. 22 февраля его должны перегнать на базу в Борисполе. Здесь уже авиасудно подготовят к регулярному рейсу. 23 февраля самолет отправится из Киева в Хургаду в Египте.

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Коротко об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.

Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр.

Кроме перекрытия дорог и жжения шин, состоялись еще и столкновения с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентр будет находиться под постоянной охраной.