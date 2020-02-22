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      Эвакуация украинцев из Уханя: что ожидало автобусы и самолет после операции

      - Читати новину українською
      Самолет и автобусы, которые привезли эвакуированных из Китая украинцев, продезинфицировали / Пресс-служба Владимира Зеленского

      Украинцы и иностранцы, которых эвакуировали из китайского Уханя, прибыли в Украину самолетом. Затем их пересадили на автобусы, которыми они из Харькова доехали до новых Санжар Полтавской области. Здесь их разместили в местном санатории.

      Как рассказал глава МВД Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", самолет и автобусы уже продезинфицировали.

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      По его словам, автобусы "прошли тройную экспозицию" после того, как доставили эвакуированных украинцев в Новые Санжары, где они будут находиться на двухнедельной обсервации (усиленное медицинское наблюдение).

      "То же самое с самолетом – полная замена фильтров, чистка системы вентиляции, полная экспозиция ", –  отметил Аваков.

      В компании SkyUp, самолет которой использовали для эвакуации в свою очередь сообщили , что дезинфекция самолета началась сразу после прилета в Харьков, 20 февраля. Продолжалось это почти 2 часа.

      Процедуру выполняли специалисты отделения дезинфектологии Харьковского областного лабораторного центра МЗ. Специальными дезинфицирующими средствами они обработали кабину пилотов, зону отдыха экипажа, пассажирский салон с бортовой кухней, туалеты и багажный отсек.

      "Все зоны тщательно опрыскивали – сиденья, багажные полки для ручной клади, пол, подлокотники, откидные столики, тележки для раздачи бортового питания, стены, потолок. Все предметы, которые обычно очищают и используют повторно (пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков) были собраны и отправлены на утилизацию", –  добавили в авиакомпании.

      Кроме того, вещи не первой необходимости (брендированные подголовники на сиденьях, рекламные буклеты) сняли с самолета еще во время его подготовки к спецрейсу. Место стоянки и трап также продезинфицировали

      Далее самолет на несколько часов закрыли, а потом открыли для проветривания. 22 февраля его должны перегнать на базу в Борисполе. Здесь уже авиасудно подготовят к регулярному рейсу. 23 февраля самолет отправится из Киева в Хургаду в Египте.

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      Коротко об эвакуации людей из Уханя

      • 20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.
      • Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
      • Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
      • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр.
      • Кроме перекрытия дорог и жжения шин, состоялись еще и столкновения с правоохранителями.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
      • Медцентр будет находиться под постоянной охраной.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новые Санжары Здоровье Новости Здоровье Министерство внутренних дел Транспорт Медицина Арсен Аваков Коронавирус 2020
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