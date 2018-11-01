Фактор безпеки. Як проект НАТО допомагає українським солдатам вийти з "тіні війни"

Забути грім вибухів та гуркіт танків, холодні ночі в окопах – і почати спати спокійно. Після повернення додому з підірваним здоров’ям, військові, які воювали на Сході, починають новий бій за мирне життя.

За 2,5 роки 170 бійців знову впевнено стоять на ногах – такі результати програми активної реабілітації "Повернення до життя", спільного проекту НАТО та уряду України, який започаткували у 2016 році.

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Кожен курс реабілітації розрахований на 2 тижні, учасники – важкопоранені бійці АТО. Щоденна програма насичена й різноманітна – тут і тренування в тренажерній залі з урахуванням особливостей кожного учасника, і заняття з пілатесу, і скандинавська хода для розвитку координації рухів, а також туристичні походи на лижах, аеробіка, теніс, стрільба з луку та ще багато інших.



Щоденна програма включає тренування в залі

Армія країн НАТО та їх партнери мають успішний досвід з реабілітації своїх військових, там давно діють програми для тих, чиє життя після завершення миротворчих місій повністю змінилося . Центри з реабілітацією в Литві, Бельгії, Німеччині діють понад 25 років, там приймають і поранених українських бійців, для них курс відновлення безкоштовний, усі витрати фінансують країни НАТО.

Я думаю Україні і НАТО потрібно багато вчитися і це найкраще в нашій кооперації. Ми можемо надати Україні багато експертних знань і досвіду щодо медичної реабілітації. З іншої сторони, ми можемо навчитися з того досвіду, який приходиться переживати Україні в АТО в цій критичній ситуації. Об’єднанні зусилля роблять усіх нас краще, а в Україну привноситься досвід країн НАТО та США,

– сказав менеджер програми НАТО "Повернення до життя" Джон Босманс.

Сергій Щеглов служить у складі 59-го мотопіхотного батальйону "Патріот". Під час бойових дій на сході України отримав бойове поранення, черепно-мозкову травму та контузію. В нього позаду тривале лікування, нині реабілітація, а попереду – повернення на фронт. Каже, що у таборі відпочиває і тілом, і душею.

"Тут не дають сумувати, ти зайнятий завжди з самого ранку: то тренування, то стрілянина з лука, то походи в ліс тощо. Вільного часу немає і це добре", – зазначив Щеглов.

Втім, найважче для вояків не фізичні травми, а психологічні. Адже після повернення додому військові ще довго подумки живуть в окопах. Тож у програмі табору передбачені розмови з психологом, адже саме вони допомагають бійцям адаптуватися і надалі самореалізовуватися у мирному житті.



У програмі табору передбачені розмови з психологом

Деякі військові зізнаються, що під час реабілітації найбільше не вистачає турботи від населення, проте її компенсують у таборі.

Кожного дня, кожної хвилини повертається бажання жити, щось створювати, допомагати. На моїх очах тяжкопоранені хлопці вже повертаються до життя, в них з’являється посмішка на обличчі,

– відповів військовослужбовець ЗСУ Федір Шевченко.

Про ексклюзивну марку з нагоди відкриття нової штаб-квартири НАТО та другого генерального секретаря НАТО Поль Анрі Спаака, який два роки провів у німецькому полоні – дивіться у програмі.