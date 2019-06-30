Фестиваль історичної реконструкції: епоха Середньовіччя на Сумщині

Брязкіт списів та запеклі бої. На два дні містечко Тростянець на Сумщині поринуло в епоху Середньовіччя. На фестиваль з’їхалися понад півтисячі реконструкторів з чотирьох країн.

Фестивалю історичної реконструкції на Сумщині цього року виповнилося ювілейних десять років. Розпочинався ж із кількох колективів, а нині переріс у міжнародний.

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У 2019 році до Тростянця з’їхалися 550 реконструкторів з України, Молдови, Чехії та Франції. Фестиваль об'єднує людей із різних міст, країн, різних професій та віку. Перший бій закінчився перемогою для лицарів збірного клубу "Таурус". Учасники зізналися, що противник та бій були гідними.



Бої на фестивалі

Історичний середньовічний бій це контактне бойове мистецтво, тому травми бувають. Проте рівень травматизму не такий великий, бо страждають у першу чергу обладунки, а потім уже люди. У порівнянні з іншими бойовими видами спорту, рівень травматизму нижчий,

– розповів учасник клубу "Таурус" Артем Береговий.

На одному воїні в середньому 35 кілограмів обладунків, розповів майстер по залізу Євген. Виготовленням обладунків для лицарів чоловік займається понад десять років.



Учасники фестивалю

"Будь-які обладунки, які б міцні вони не були, їх можна пробити. Для пробивання обладунків існувала спеціальна зброя – чекани", – пояснив учасник фестивалю історичної реконструкції Євген. Утім, подібної зброї на фестивалі не використовують, аби уникнути травм.

Нас об’єднує жага до історії, показати себе та як це було. Плюс дуже добре надає фізичну підготовку. Оскільки це найбільш безпечний вид спорту, який тільки є в Україні. Оскільки всі в броні, то удари мінімальні, – повідомив учасник клубу історичної реконструкції Князь Богдан Калініченко.



Фестиваль історичної реконструкції

У Тростянці протягом двох фестивальних днів визначать переможців. Та найголовніше, зізнаються учасники, в них є можливість відчути себе частиною давньої епохи.