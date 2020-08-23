Гул двигунів, карколомні фігури вищого пілотажу та кращі пілоти з усієї країни – фестиваль KOROLEV AVIA відбувся у Житомирі. На тамтешньому летовищі зібрались судна від маленьких дельтапланів до пасажирських літаків. В небі глядачі побачили фігури вищого пілотажу від визнаних льотчиків.

Більше про видовищну авіаподія, яка відбулась в аеропорту "Житомир", – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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На летовищі перебували майже 200 літаків. Серед них саморобні дельтаплани і спортивні літаки. Володимир прилетів з Дніпра заради цієї події. За його словами, маленька авіація дозволяє роздивитися все, як на долоні. Відтак все значно яскравіше, тому що воно – поблизу тебе.

"Є таке поняття, як відчувати літак "п'ятою точкою". Всі перевантаження, потрушування, все передається на "п'яту точку", і ти відчуваєш, що крила – ніби твої", – пояснив він.

Спочатку у небо над Житомиром піднімалися військові вертольоти, а за ними з-за горизонту вийшли бойові винищувачі Су-27.



Майже 200 літаків перебували на летовищі в Житомирі / Фото пресслужба Житомирської міської ради

Показові польоти – найбільш видовищна частина авіашоу. Глядачі навіть не встигають опустити очі до землі, адже в небо піднімаються все нові й нові літаки.

Далі на глядачів чекало найцікавіше – у небо піднялись льотчики-аси. На спортивних літаках кращі пілоти показали вищий пілотаж. Петлі, напів петлі та бочки спортивного Як-52 зірвали оплески після посадки льотчика.



Масштабне авіашоу в Житомирі / Фото пресслужба Житомирської міської ради

За штурвалом спортивного ЯК-52 Дмитро Погребицький. Він – льотчик з більше, ніж 30-річним стажем. Пілот зазначив, що небо – це важка праця за штурвалом.

Тобі потрібно оцінювати багато показників: швидкість, висота. Коли працюєш на гранично низьких висотах, ти повинен бути максимально сконцентрованим,

– зауважив Дмитро Погребицький.

Організатори шоу розповіли, що на події зібрались люди, які марять небом.

"Це фантастичне відчуття. Крім цього, тут ще є практична точка зору – дуже зручно користуватись літаком як транспортним засобом. І от ми зібрались тут, щоб поділитися і розповісти про все це", – зазначив співорганізатор шоу Володимир Васильєв.

Організатори запрошують всіх долучатися до неба. Жартома кажуть, що заправляти літак може бути дешевше, ніж автомобіль.