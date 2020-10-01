Потужний обстріл столиці невизнаного Нагірного Карабаху Степанакерта стався 1 жовтня. Під вогнем опинилися французькі журналісти, а також кореспонденти з Росії та Лівану.

На подію вже відреагував французький президент Еммануель Макрон, пообіцявши вивезти постраждалих журналістів з зони конфлікту. Про це повідомляє пресслужба глави Франції. Актуально Обстріли з "Градів", поранені журналісти: ситуація в Нагірному Карабасі 1 жовтня – фото, відео Що відомо про поранених журналістів у Нагірному Карабасі Двоє журналістів французької газети Le Monde поранені. Їх госпіталізували в лікарню міста Мартуні. Один із журналістів перебуває у тяжкому стані. Його оперують в медичному центрі Степанакерта.

Згодом у ЗМІ повідомили, що азербайджанські військові відкрили вогонь по автомобілю журналістів AFP. На щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, російський телеканал "Дождь" повідомив, що під обстріл в Мартуні потрапили заступник головного редактора Дмитро Єловський, а також кореспонденти з Лівану. Перед обстрілом вони записували інтерв'ю з місцевими жителями, коли в кількох десятках метрах від них сталися вибухи. Їх евакуювали до сховища. Дивіться відео з лікарні, де привезли поранених журналістів: EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron à son arrivée au Conseil européen.https://t.co/NCrUnE5oYC — Élysée (@Elysee) October 1, 2020 Війна і Нагірному Карабасі: що треба знати 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про сотні вбитих і поранених серед цивільного населення.

Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про збиті вертольоти й безпілотники Азербайджану.

У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.