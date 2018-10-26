Посылки с бомбами в США: почему американцы всерьез начинают опасаться Трампа

Американские оппозицонеры и СМИ всерьез начинают опасаться за себя и свою безопасность. Виноват у них, как обычно, Дональд Трамп. Дело вот в чем. Буквально на днях американская почта доставила самодельные, кустарные бомбы домой семье Клинтонов, домой семье Обамы, актеру Роберту де Ниро, меценату Джорджу Соросу, в редакцию телеканала CNN, другим оппозицонным политикам, общественным деятелям и СМИ.

Националист Трамп

Никто не пострадал, но инцидент в высшей степени неприятный. Это совершенно очевидная акция запугивания несогласных с президентом. А запугивание – это и есть террор. Всех этих людей и организации объединяет одно обстоятельство. В разное время и в разных обстоятельствах Дональд Трамп говорил о них крайне неприятные вещи, и даже называл "врагами народа" – буквально так и говорил.

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В США действует Первая поправка Конституции, которая провозглашает свободу слова и совести главной свободой, можно сказать "скрепой", американского народа и государства. Говорить там можно что угодно о ком угодно. Хотите, например, пропагандировать коммунизм или фашизм – пожалуйста.

Поэтому Трампу можно такое говорить. Можно разжигать ненависть. Это не запрещено законом. Но! Исторически это было уделом политических фриков, городских сумасшедших и разного рода психов. Подавляющее большинство людей просто над ними посмеивались. Президенты же таким никогда не занимались.

Эта должность подразумевает, что ты представляешь весь народ и все государство, а не какую-то их часть. Президент не может и не должен вести себя как ненормальный проповедник, фашист и или коммунист с безумными глазами. Так не должно быть. Но сейчас Трамп ведет себя именно так. На предвыборном митинге он похвалил своего сторонника, который летом напал с кулаками на журналиста газеты The Guardian. Тут же президент США изо всех сил защищает саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Именно его все считают заказчиком зверского убийства колумниста газеты The Washington Post Джамаля Хашогги.

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Ну и последнее по времени: на митинге в Техасе Трамп назвал себя националистом. На Западе вообще и в США в частности быть националистом считается очень неприличным. Это как в Украине сознаться в любви к Путину. Никто в тюрьму за это не отправит, но смотреть будут косо и руки в приличном обществе никто не подаст.

Там термин "национализм" ассоциируется с агрессией и насилием. Европейские националисты, например, обожают Путина, а все приличные люди их избегают. С француженкой Марин ле Пен, с немецкой партией "Альтернатива для Германии", с голландцем Геертом Виильдерсом никто даже разговаривать не хочет.



Марин ле Пен

Ну а Трамп вот взял и вписал себя в число этих людей. Для среднего американца это звучит примерно так: "Я поддерживаю насилие против журналистов и оппозиционных политиков". Собственно, именно поэтому американские демократы и многие журналисты считают, что именно президент США должен нести ответственность (хотя бы моральную) за это безумие с массовой отправокой бомб по почте.

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Но Трамп с такой постановкой вопроса, коненчо, не согласен. Более того, он обвинил в происходящем журналистов, которые, по его мнению, сами активно разжигают неневисть. Кому из них больше верят американцы, мы узнаем уже через две недели. 6 ноября в США пройдут общенациональные выборы в Конгресс.

Симфоническая битва

В этой передаче я часто рассказываю, как сходят с ума президенты, премьеры, короли и принцы. Политики, и правда, самая психически неустойчивая часть общества. Особенно, если они управляют бедными и авторитарными странами. Но иногда абсолютно дикие инциденты происходят не в парламентах или президенстких администрациях, а совершенно нормальных, приличных местах, где психов, казалось бы, быть не должно!

Симфонический концерт в шведском городе Мальме на этой неделе закончился мордобоем! Дело было так. Оркестр из немецкого города Лейпциг играл Пятую симфонию Малера. У этой вещи сложная структура, детали ни к чему, но там есть одна весьма известная часть – невероятно красивое адажиетто. Негромкая, лунная, бы сказал, струящаяся смычковая музыка. Ее слушать надо с закрытыми глазами, наслаждаясь каждой нотой.



Симфонический концерт в Мальме закончился мордобоем

И вот на этом самом моменте одной зрительнице внезапно захотелось пожевать жвачку. Она принялась шуршать в своей сумочке в поисках упаковки. Достала ее начала разворачивать. В полумраке у нее не очень получалось, поэтому процесс затянулся. В хороших концертных залах (а в Мальме он хороший) – прекрасная акустика. Поэтому звук поисков и раскапаровывания жвачки отчетливо слышил весь зал. Все впечатление от адажиетто Малера было полностью испорчено.

Сидевший рядом с этой дамой интеллигентный любитель музыки (в очках!) не выдержал акустической пытки. Он вырвал из ее рук сумку и бросил ее на пол. Женщина окаменела от такой наглости и просидела остаток концета без движения. Но как только концерт закончился, она с размаху двинула своему обидчику в нос с такой силой, что у него очки слетелели. Интеллигент в секунду превратился в дикаря и ответным ударом отправил даму в нокдаун.

На этом этапе к выяснению отношений подключился пожилой спутник поклонницы жевательной резинки. Он вцепился в интеллигента и начал его колотить. Тот ответил симметрично. Концертный зал Мальме превратился в октагон боев без правил. Кто кого побил, не сообщается. К счастью, соседи этих любителей музыки быстро разняли дерущихся, но неприятный осадок остался.

Мораль этой истории довольно печальная: если ценители адажиетто из Пятой симфонии Малера в шведском Мальме начинают выяснять отношения с помощью кулаков, то что-то в нашем мире не так пошло. Где-то произошел сбой в системе. И если это так, то от политиков наших ничего хорошего ожидать точно не приходится. Они-то уж совсем безумные.

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И что касается классическй музыки. Ходите на концетры. Несмотря на досадный инцидент в Мальме, эта музыка облагораживает, заставляет душу работать. Но пожалуйста, ради всего святого, воздержитесь от еды, жвачек и напитков. Хотя бы по ходу адажиетто!