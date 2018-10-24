В России на днях произошла очень странная история. Местное телевидение провело интервью с официально погибшой студенткой керченского келеджа. Ведущие специального эфира программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" 7 октября провели беседу с некоей Алиной Керовой.

Алину Керову представили как студентку второго курса Керческого колледжа, недавно пережившего нападение сумасшедшего студента. Керовая рассказала, что она видела и как переживала произошедшее.

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Все, вроде бы, нормально, но есть одна деталь: студентка второго курса Алина Керова во время нападения была убита. Соответственно, рассказать о произошедшем ей было бы, мягко говоря, затруднительно. Других людей с тем же именем и фамилией в этом колледже не было.

Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала телеканаду "Дождь", что на записи "60 минут" голос другого человека, не Алины Керовой. Цитата: "Вот суки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Голос Алины я бы узнала по-любому".

Небезызвестная Ольга Скабеева, ведущая этой передачи по поводу этой ситуации сказала вот что: "Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов". Обращаясь к корреспонденту "Дождя", она сказала: "Вы постоянно дискутируете со мной, причем непонятно на какую тему!"



Телеведущяя Ольга Скабеева

С радостью поясню тему, точнее темы – их две. Первая: нехорошо обманывать людей, выдавая какую-то абсолютно левую женщину за свидетельницу нападения. Это называется обман зрителя. Вторая: крайне неэтично выдавать в эфир любую информацию от имени только что убитого человека.

Просто представьте себе эмоции родителей Алины Керовой: днем они похоронили свою дочь, а вечером она бодро рассказывает об обстоятельствах своей смерти в телевизоре. Убитый горем человек от такого и с ума сойти может. Совершенно серьезно, без преувеличений. То, что устроила Скобеева и ее команда – это скотство высшей пробы. Просто идеальный пример полного морального распада человеческой личности.

Проще говоря, Скобеева внешне еще сохраняет сходство с живым человеком, но внутри у нее все сидит злобный и голодный мертвец. Она – самый настоящий зомби. Именно так ее и следует воспринимать.

Американские ведьмы

Одним из главных политических событий последнего времени в США стало избрание нового судьи Верховного суда. Им стал Бретт Кавано – ярый сторонник Дональда Трампа и человек крайне сомнительных морально-этических качеств.

Точно известно, что он – лгун, а в молодости еще и был алкоголиком, напивался до беспамятства и вытворял черт знает что. Многие женщины обвинили его в том, что он непристойно к ним домогался и даже пытался изнасиловать.

Он эти обвинения категорически отверг, начался скандал. Сторонники Трампа в Сенате в супер-скоростном режиме продавили его кандидатуру с перевесом во всего два голоса (обычно судей ВС в США назначают почти единогласно). Кавано получил должность, но стал одним из главных антигероев Америки. Новому судье не доверяют две трети жителей страны и подавляющее большинство американских женщин.

Истории о его домогательствах не убедили сенаторов. Но вот обычные американки им поверили. Видимо, они узнали в Кавано тех козлов, которые в разных обстоятельствах негло приставали к ним самим.



Бретт Кавано

Так вот, поскольку юридические и бюрократические средства борьбы против ненавистного судьи не сработали, в ход пошла магия! 21 октября в Нью-Йорке в специальном магазине для пректикующих магов собрались 60 человек – (в основном, ведьмы), которые провели ритуал проклятия Бретта Кавано.

За компанию, они прокляли президента США Дональда Трампа, а также лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. Ритуал проходил при зажженных свечах над тряпичными фигурками с лицами всех троих проклинаемых.

Какие последствия ожидаются от этого проклятия, пока не сообщается. Но, можно не сомневаться, что любые неприятности, которые неизбежно рано или поздно случатся с каждым из этой троицы, ведьмы припишут себе и своим чарам. Тот, кто верит в подобные штуки, наверняка воспримет такие неприятности именно так.

Тут я хочу сказать, что магиеческие проклятия против политиков – не такая уж и безделица. В Израиле ультраортодоксальные раввины дважды не без успеха призывали сверхъестественные силы на борьбу против неугодных им премьер-министров.

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Этот каббалистический обряд называется "Пульса Денура". В переводе – "огненный кнут (или хлыст)". Во время церемонии ее участники обращаются к ангелам разрушения с просьбой воздержаться от прощения грехов человека, убить его, и призывают на его голову все упомянутые в Торе проклятия.

После этого дни проклинаемого будут сочтены – он должен будет умереть непрощенным в течение одного года. Премьер-министр Ицхак Рабин после такого обряда был убит террористом, а премьер-министр Ариэль Шарон впал в кому, из которой так и не вышел – до самой своей смерти он находился в растительном состоянии.



Ариэль Шарон

Похоже, эта штука – работает! Но у нее есть одно очень серьезное ограничение – применить ее можно только против верующего иудея. В отношении всех остальных людей она просто не работает.

Поэтому призвать ангелов разрушения на борьбу с высшим руководством Российской Федерации, например, никак не получится. Для этого остаются обычные ведьмы и колдуны – вот как в Нью-Йорке. Может, и сработает!

Волшебный меч и королева Швеции

Последнюю на сегодня историю придется начать издалека. В незапамятные времена древний языческий бог-кузнец Велунд выковал для лучших из людей свой самый великий меч – Экскалибур, который разрубал и камень, и дерево, и железо.

Легендарный король бриттов Артур в свое время получил этот меч из рук Владычицы озера Нимуэ (ее еще называют Озерной феей). Многие, наверное, видели и знают эту классическую картину – женская рука, сжимающая меч, поднимается над водой озера. Это, собственно, оно.

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После своего последнего сражения Артур, уже умирая, повелел вернуть ей свой меч. Интересно, что перед смертью для него это было важнее, чем чем жена, королевство, рыцари Круглого стола и все прочее.

Только убедившись в том, что Экскалибур возвращен в Озеро, он позволил увезти себя на Авалон – остров, находящийся за пределами нашей вселенной, где он и пребывает до сих пор. При этом считается, что этот легендарный меч (и, возможно, сам король Артур) вернутся к людям для защиты мира от сил зла перед тем, как эти самые силы пойдут в последнюю атаку на человечество.

Возвращаемся в наши дни. Американская семья Ванесек пару лет назад решила переехать на постоянное место жительства в Швецию – на родину своих предков. Они нашли там работу, купили квартиру и загородный дом на озере Видестерн – это южная часть Швеции. И стали себе нормально жить.

Минувшим летом всей семьей они отправились отдыхать в этот свой загородный дом. Лето 2018 года оказалось самым жарким в Швеции за всю историю наблюдений. Даже за полярным кругом там массово горели леса. Поэтому неудивительно, что шведы постоянно купались, почти не вылезали из необычно теплой воды рек, озер и прочих водоемов. Не стала исключением и семья Ванисек, особенно их восьмилетняя дочка Сага (очень подходящее имя для этой истории).

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Купаясь в озере Виденстерн, она случайно обратился внимание на лежащую у берега странную ветку. На ощупь она была приятно-теплой и тяжелой. Сага вытащила ее из воды на берег и обомлела: у нее в руках был древний, но прекрасно сохранившийся меч.



Девочка вытащила из воды на берег древний меч

Шведские археологи выяснисли, что в последний раз он видел свет солнца примерно полторы тысячи лет назад – еще до появления викингов. И вы знаете, по времени это ровно время правления короля Артура и появления сказаний о нем. Если им верить, то имено тогда (в пятом-шестом веке) Экскалибур был возвращен Владычице озера.

Меч Саги мне кажется очень непростым: никем не замеченный, он пролежал у берега, где все купаются, полторы тысячи лет, и вдруг внезапно нашел себе хозяйку. Которая, кстати, совсем недавно вернулась жить в Швецию из-за океана. Сейчас в Швеции многие в шутку называют эту девочку будущей королевой. Очень уж ее история перекликается со сказаниями и предсказаниями о короле Артуре!

Конечно, это все легенды. Но как же хочется верить, что Сага подрастет, возьмет свой восстановленный Экскалибур и порубает в капусту всех путиных, трампов, кавано, скобеевых и прочую гадость и нечисть, которая, к сожалению, правит сейчас нашей планетой.