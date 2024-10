Як пише TMZ, 13-метрова скульптура зображає політика голим та повішеним наче маріонетка.

Який вигляд має статуя

Відомо, що гігантський Трамп виготовлений із металевої арматури, покритої піною, і важить близько 2,7 тонни Фігуру під назвою "Криво і непристойно" встановили 28 вересня на обгородженій ділянці біля міжштатної автомагістралі 15 на північ від Лас-Вегаса, штат Невада.

Творці цієї інсталяції, які побажали залишитися анонімними, пояснили, що це смілива заява про прозорість. Вони закликали виборців критично замислитися про політичний вплив.



Поблизу Лас-Вегаса повісили 13-метрову ляльку голого Трампа / Фото із соцмереж (18+)

Очікується, що ця статуя подорожуватиме Штатами.

Цікаво! Вже не вперше американці стикаються з оголеними статуями кандидата від Республіканської партії. У 2016 році п'ять оголених статуй Трампа з'явилися в Нью-Йорку, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Клівленді та Сіетлі. Проєкт був названий "The Emperor Has No Balls", а створила його група під назвою Indecline.