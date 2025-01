Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Need To Know.

Що відомо про інцидент

Як пише видання, жінка летіла на параплані неподалік канатної дороги. В один момент щось пішло не так і вона впала на лінії електропередач. Жінку довелося рятувати пожежникам і поліцейським. Вона отримала опіки, тож на швидкій її забрали до лікарні.

Внаслідок цього інциденту постраждали приблизно 3 000 мешканців, оскільки внаслідок удару був виведений із ладу 31 трансформатор. Незабаром електропостачання було відновлено.



Жінка заплуталась в кабелях лінії електропередач / Фото ВВС

Це був двомісний параплан, який заплутався в кабелях середньої напруги,

– зазначив командир пожежників Марсело Міочевич.

Журналісти зазначили, що раніше вже висловлювалися занепокоєння з приводу того, що лінії електропередач розташовані близько до місця приземлення парапланеристів.

Цікаво! Цей інцидент міг закінчитися трагічно. Торкатися ліній електропередач неможна через ризик померти. ЛЕП зазвичай працюють із високою напругою, яка може становити десятки або навіть сотні тисяч вольтів (наприклад, 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ і більше).



Навіть короткий дотик до таких ліній може викликати сильний електричний розряд, який проходить через тіло і може пошкодити органи або спричинити зупинку серця.