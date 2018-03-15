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Гарячий день у парламенті: Яків Смолій став головою Нацбанку і відсторонення Гонтаревої

20:13, сьогодні 175 Читать новость на русском

Депутати проголосували за кандидатуру президента Якова Смолія, який став Головою Нацбанку. До сьогодні він був виконувачем обов'язків, а також звільнила Валерію Гонтареву з посади голови НБУ.

Також обрали нового Голову уповноваженого справ людини, нею стала Людмила Денисова з "Народного фронту". Навколо такого вибору точилося багато суперечок, адже раніше вона перебувала на посаді Міністра соціальної політики і не мала жодного стосунку до правозахисної діяльності. Серед деяких нардепів виникали запитання як саме член "Народного фронту" контролюватиме Міністра Юстиції та Міністра Внутрішніх Справ, які теж з тієї ж фракції. Тому Людмилу Денисову виключили з "Народного Фронту" і забрали депутатський мандат, тож вона може займатися своїми справами як омбудсмен.

Термін придатності цих кандидатур згідно із законом завершився 6 червня 2017 року. Тому має бути новий конкурс, нові кандидати, і тоді можемо обирати нових людей. Цю посаду може обійняти хто завгодно, але це не може бути людина, яка представляє політичну партію,
– наголосив народний депутат Мустафа Найєм.

Щодо слів нардепа, то голосування має бути закритим, так було, коли на цю посаду обирали Валерію Лутковську, зараз же голосування було відкритим, і це є порушенням. Про те, що кандидати прострочені, дійсно, за регламентом – це мали зробити ще до 6 червня 2017 року. Тож уже майже рік, як їх не мали права обирати, відтак треба було оголосити новий конкурс і тоді проводити голосування.

Також парламент звільнив Валерію Гонтареву з посади голови НБУ. Майже через рік після того, як вона оголосила про відставку. Валерія Гонтарева подала у відставку з посади голови НБУ ще 10 квітня 2017-го року. Вона була в оплачуваній відпустці з 11 травня по 7 серпня – залишки щорічних відпусток накопичились у Гонтаревої з 2014 року. З 8 серпня екс-голова НБУ перебувала у відпустці за власний рахунок. Весь цей час функції керівника НБУ виконував перший заступник Валерії Гонтаревої Яків Смолій.

Яків Смолій буде працювати не у контексті заступника Валерії Гонтаревої, а в контексті кандидатури людини, яка знає роботу банківської системи, знає роботу Національного Банку України,
прокоментувала народний депутат Ірина Луценко.

Народні депутати ухвалили останнє кадрове рішення призначивши нових членів рахункової палати, яка займається ревізією використаних державних коштів. Головою цього органу став Валерій Пацкан, адже він отримав найбільшу кількість голосів від народних депутатів.

Зазначимо, кандидатуру Якова Смолія на посаду голови НБУ Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради ще 18 січня. Обрання нового голови Нацбанку було однією з вимог МВФ для надання наступних траншів.

Хто такий Яків Смолій? З 11 травня 2017 року виконує обов'язки керівника НБУ.

З 1994 по 2005 рік працював у Банку "Аваль", був співвласником банку, який у 2005 році було продано австрійській банківській групі Raiffeisen.

У 2014-му його призначили заступником голови НБУ Степана Кубіва. Лишався він там також і при Валерії Гонтаревій.

За 2017 рік задекларував понад 15 мільйонів гривень доходів. У власності Смолія: житловий будинок площею понад 400 квадратних метрів, квартира, дача, земельні ділянки та офіси, а також 4 автомобілі.

Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Відставка Гонтаревої НБУ Яків Смолій Валерія Гонтарева
Джерело: 24 Канал
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