Леонід Кучма вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. У Верховній Раді зареєстрували постанову про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. На Одещині обстріляли автомобіль, в якому перебував лідер громадської організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. ЄС залишить закритими кордони ще на 2 тижні. Такими були головні новини 28 липня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Кучма йде з ТКГ

Леонід Кучма вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Виконувати його обов’язки певний час буде перший заступник віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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В ОПУ повідомили ЗМІ, що вся справа у похилому віці Кучми. Цього року йому виповниться 82 роки. Мовляв, йому фізично важко було справлятися.

Що каже Кучма

Кучма заявив, що протягом останнього року робота ТКГ була відновлена ​​і значно просунулася, був здійснений ряд важливих кроків, досягнуті важливі домовленості.

Причини свого кроку він наразі не пояснив.

Другий президент також зазначив, що й надалі в разі необхідності готовий ділитися досвідом та надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Невдовзі президент Володимир Зеленський призначить оновлений склад делегації.

Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла, що рішення Кучми залишити посаду голови делегації ТКГ не виникло вчора, а політик вже раніше просив передати повноваження Олексію Рєзнікову.

Кучма у ТКГ: що відомо

Леонід Кучма брав участь в переговорах по Донбасу з перших тижнів війни та був повноважним представником України в ТКГ.

У 2014 році він підписав від офіційної української сторони так званий Мінський протокол.

У вересні 2018 року вперше заявив про свій відхід з контактної групи по Донбасу.

Після президентських виборів Володимир Зеленський переконав політика повернутися до роботи, щоб перезапустити процес переговорів.

У Зеленського вважають, що Кучма справився з цим завданням.

Відставка Степанова

У Раді зареєстрували постанову про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, з ініціативою виступила партія "Голос". Депутати з трьох фракцій та двох груп звинувачують його в некомпетентності та недбальстві.

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Збір підписів в Раді за відставку Степанова розпочався ще на початку червня. Наразі постанову підтримали 96 нардепів з фракцій "Голос", "Слуга народу", "Європейська солідарність", а також депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра".

Про причини

У "Голосі" вважають, що міністр продемонстрував непридатність для виконання посадових обов'язків, некомпетентність і професійну недбалість.

Нардепи звинувачують його в нездатності ефективно протистояти епідемії COVID-19, зриві закупівель життєво необхідних ліків для важкохворих, атаках на керівництво Нацслужби здоров'я.

Сам Максим Степанов називає себе незручним міністром. На його думку, "деякі представники "Голосу" протягом 3 – 4 років вбивали українську медицину, запровадивши над нею експеримент". Ймовірно, він має на увазі медреформу під керівництвом Уляни Супрун.

Що відомо про Максима Степанова? У 2017 – 2019 роках Степанов очолював посаду губернатора Одеської області. За цей термін він запустив телемедицину, відкрив найбільший в країні центр нефрології, створив "карти реперфузійних клінік" для пацієнтів з хворобами серця по всій області, запустив дистанційне навчання для школярів з віддалених сіл та побудував трасу Одеса – Рені.



Однак 10 квітня 2019 року Порошенко відсторонив Степанова з посади голови Одеської облдержадміністрації. Офіційної причини такого рішення не було, натомість різні політичні сили подавали свою версію такого рішення.



Максим Степанов сам розповідав про те, що вже багато років товаришує з Ігорем Палицею. Ігор Палиця – колишній очільник Одеської ОДА і бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського.

Обстріл авто активіста

В Одеській області зловмисники обстріляли автомобіль активіста Дем'яна Ганула. Їх вже встановила й розшукала поліція. Ними виявились молоді люди з Одещини віком від 25 до 31 року.

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Обстріл трапився посеред білого дня, коли активіст повертався з міста Южного в Одесу. У цей час в його автівку почали одночасно стріляти з двох інших. Це були Toyota RAV 4 з київськими реєстраційними номерами і Mercedes на єврономерах.

У самого активіста, на щастя, не потрапили. Поліція одразу оголосила план "Перехоплення" в області та знайшла нападників.



Активіст Дем'ян Ганул

Правоохоронці кваліфікували обстріл автомобіля як хуліганство. Зловмисники можуть відбутися штрафом від 8,5 тисячі до 17 тисяч гривень. Втім за групове хуліганство мінімальним покарання є умовний термін, а максимальним – реальний до 4 років. Усе залежатиме від рішення суду.

Цікаво, що це вже не перший напад і намагання йому нашкодити, повідомляє Дем'ян Ганул. Так, у квітні 2020 року невідомі спалили автомобіль Меrcedes, який належав його дружині.

Нападники обстріляли авто активіста: дивіться відео

Що відомо про Дем'яна Ганула? Він громадський активіст з Одеси. Раніше був у складі організацій правого крила "Вуличний фронт", однак минулого року вона повідомила про призупинення діяльності. До того входив до одеського осередку "Правого сектору". Нещодавно він заявив, що балотуватиметься до Одеської міської ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

ЄС не відкриє кордони

Європейський Союз планує залишити свої кордони закритими ще принаймні на два тижні для громадян більшості країн світу через різке зростання кількості інфікованих COVID-19.

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Список з 13 країн, громадянам яких дозволено перетинати кордон ЄС, планують ще скоротити. Можуть виключити Канаду, Китай, Японію і Південну Корею, жителям яких зараз дозволено приїжджати в країни блоку.

Хто наразі ще потрапив у так званий "білий" список Євросоюзу:

Алжир,

Австралія,

Грузія,

Марокко,

Нова Зеландія,

Руанда,

Таїланд,

Туніс,

Уругвай.

Відповідно для українці кордони Європи знову залишатимуться закритими.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що ЄС зможе відкрити кордони для українців лише за умови, якщо в країні 2 тижні поспіль буде реєструватися не більше ніж 480 випадків COVID-19 за добу.

Станом на 28 липня в Україні зафіксували 66 575 випадків коронавірусу, за останню добу – 919 нових. Від ускладнень, на жаль, померли 1 629 хворих, одужали – 36 744.



Які країни відкриті для українців / Інфографіка 24 каналу