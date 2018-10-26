Голос Америки. Як американці готуються до проміжних виборів у Конгрес
У свіжому випуску "Голос Америки" – увага американців зосереджена на проміжних виборах у Конгрес і на місцевому рівні, активність виборців відмічають дуже високою.
Також у випуску:
Американець, який поштою відправляв саморобну вибухівку демократам, критичним до президента Трампа, арештований. Хто він і що заявив сам глава Білого дому?
Джерело: 24 Канал
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