Голос Америки. Как американцы готовятся к промежуточным выборам в Конгресс

В свежем выпуске "Голос Америки" – внимание американцев сосредоточено на промежуточных выборах в Конгресс и на местном уровне, активность избирателей отмечают очень высокой.

Также в выпуске: Американец, который по почте отправлял самодельную взрывчатку демократам, критичным к президенту Трампа, арестован. Кто он и что заявил сам глава Белого дома?