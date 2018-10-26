Голос Америки. Как американцы готовятся к промежуточным выборам в Конгресс
В свежем выпуске "Голос Америки" – внимание американцев сосредоточено на промежуточных выборах в Конгресс и на местном уровне, активность избирателей отмечают очень высокой.
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Американец, который по почте отправлял самодельную взрывчатку демократам, критичным к президенту Трампа, арестован. Кто он и что заявил сам глава Белого дома?
Источник: 24 Канал
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