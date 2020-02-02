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      Головні новини 2 лютого: вбивство у Києві, листування Шевченка, продовження собачого скандалу

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      Головні новини 2 лютого / колаж 24 каналу

      У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника. З'явився запис розмови диспетчерів з Ірану, які від самого початку знали про збиття літака МАУ. У мережу злили листування з речником МВС Артемом Шевченком щодо справи про вбивство Павла Шеремета. Скандал з заявою "Слуги народу" Брагаря про собаку за комуналку набирає обертів. Такими були головні новини неділі, 2 лютого.

      Найголовніші новини сьогодні, 2 лютого, в Україні та світі:

      Вбивство у Києві

      На вулиці Саксаганського у Шевченківському районі Києва застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Очевидці розповіли, що вбивця підійшов до лікаря ззаду та вистрелив кілька разів.

      Важливо! У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблого

      Від отриманих поранень Сотник загинув на місці, а нападник викрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. У столиці ввели план перехоплення "Сирена", у межах якого поліцейські намагаються знайти та затримати убивцю.

      Хто такий Андрій Сотник?Він працював у київській клініці DMK. На сайті клініки зазначається, що Сотник був кандидатом медичних наук і працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

      Він так само був організатором охорони здоров'я, керівником DMK Ukraine та експертом GEP DMK International.

      вбивство у центрі Києва, Андрій Сотник
      Вбитий у Києві Андрій Сотник

      Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Зловмиснику за такий злочин загрожує до 15 років ув'язнення.

      Записи розмов з Ірану

      У мережі опублікували розшифровку перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску і до того, як вона влучила в літак МАУ.

      До слова: СБУ дали доступ до телефонних розмов українців, які загинули в літаку МАУ в Ірані

      Згідно з записами, людина за штурвалом іранського лайнеру бачила і пуск ракети, і вибух. Відтак цілком імовірно, що іранські авіаслужби приховували справжню причину авіакатастрофи літака МАУ.

      У ході розмови пілот розповідає диспетчеру, що бачив світло, що летіло з боку міста. Він запитує, чи так і повинно бути. Коли обоє здогадуються, що це може бути, то диспетчер робить кілька невдалих спроб зв'язатися з українським бортом.

      Згодом борт розповідає, що бачив великий спалах вибуху, але не розуміє, що це. Запитує, чи не буде такої ж ситуації з іранським літаком. "Для вас таких проблем не мало б бути", – відповів диспетчер.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.
      • Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.

      авіакатастрофа літака МАУ в Ірані
      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані – найголовніше / інфографіка 24 каналу

      Листування речника МВС про вбивство Шеремета

      Ексречниця полку поліції "Дніпро-1" Василіса Мазурчук опублікувала власне листування з буцімто прессекретарем МВС Артемом Шевченком про розслідування вбивства Павла Шеремета.

      Цікаво: Адвокат Кузьменко показав текст розмови, через яку її підозрюють у вбивстві Шеремета

      У листуванні є декілька цікавих моментів:

      • Павло Шеремет – "російський агент":
        Шевченко запевняє, що поліція не намагається нікого ніким виставити. Він твердо заявляє, що саме Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко є вбивцями "російського агента". Нехай ж зізнаються, для чого вони це зробили;
      • розмова Мазурчук та Юлії Кузьменко про напад на Марусю Звіробій:
        Сама ексречниця полку "Дніпро-1" скаржиться на те, що під час брифінгу МВС, коли були оприлюднені імена підозрюваних, було згадано і про неї. Мазурчук згадували на брифінгу через розмову з Юлією Кузьменко. У ній жінки буцімто планували підлаштувати напад на волонтерку Марусю Звіробій, щоб виставити її "сакральною жертвою";
      • слідчі зливають докази Портнову:
        Мазурчук скаржиться на те, що практично усі докази слідства легко потрапляють у розпорядження Андрія Портнова. Артем Шевченко стверджує, що не знає, що і звідки бере Портнов;
      • у який спосіб вбивство Шеремета могли "злити":
        Артем Шевченко заявляє, що саме "опера-контрики" змусили поліцію розслідувати вбивство Павла Шеремета. Мовляв, могли б просто перекваліфікувати справу на теракт і розслідувати собі тихенько, але ж ні – змусили цим займатися, як їх називає речник МВС, "ментів".

      Переписка з речником МВС Артемом Шевченком: дивіться фото

      Вбивство Павла Шеремета, кого підозрюють
      Кого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета / інфографіка 24 каналу

      Продовження "собачого" скандалу

      Скандал довкола заяви "слуги народу" Євгена Брагаря про те, щоб пенсіонерка продала собаку, щоб заплатити за комуналку, набрав неабиякого оберту.

      До слова: Бро не продається, – "Нафтогаз" потролив нардепа СН через заяву про комуналку

      Не тролив депутата хіба що лінивий, а місцеві журналістки вже стали постійними гостями у пенсіонерки Любов Колючою, якій так зухвало відповів політик.

      Сама жінка розповіла: її Шаріку вже 14 років, тож продавати її не буде. Пані Любов додала, що має 31 рік стажу, працювала диспетчером на автовокзалі. Зараз вона на пенсії і отримує 2 тисячі гривень у місяць. Попри те, що Любов Павлівна має субсидію, за комунальні послуги платить багато – майже 2 тисячі гривень.

      Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще, якщо не вміють керувати,
      – заявила пенсіонерка.

      Любов Колюча та її собака Шарік: дивіться фото

      Що відомо про скандальну заяву Брагаря:

      • 1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.
      • Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.
      • Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря і просять вибачення за його слова. У фракції також наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей.
      • Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Вбивство Новини Києва Світ тварин Слуга народу Авіакатастрофа МАУ в Ірані Міністерство внутрішніх справ Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Новини політики
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