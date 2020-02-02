Головні новини 2 лютого: вбивство у Києві, листування Шевченка, продовження собачого скандалу

У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника. З'явився запис розмови диспетчерів з Ірану, які від самого початку знали про збиття літака МАУ. У мережу злили листування з речником МВС Артемом Шевченком щодо справи про вбивство Павла Шеремета. Скандал з заявою "Слуги народу" Брагаря про собаку за комуналку набирає обертів. Такими були головні новини неділі, 2 лютого.

Найголовніші новини сьогодні, 2 лютого, в Україні та світі:

Вбивство у Києві

На вулиці Саксаганського у Шевченківському районі Києва застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Очевидці розповіли, що вбивця підійшов до лікаря ззаду та вистрелив кілька разів.

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Від отриманих поранень Сотник загинув на місці, а нападник викрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. У столиці ввели план перехоплення "Сирена", у межах якого поліцейські намагаються знайти та затримати убивцю.

Хто такий Андрій Сотник?Він працював у київській клініці DMK. На сайті клініки зазначається, що Сотник був кандидатом медичних наук і працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.



Він так само був організатором охорони здоров'я, керівником DMK Ukraine та експертом GEP DMK International.



Вбитий у Києві Андрій Сотник

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Зловмиснику за такий злочин загрожує до 15 років ув'язнення.

Записи розмов з Ірану

У мережі опублікували розшифровку перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску і до того, як вона влучила в літак МАУ.

До слова: СБУ дали доступ до телефонних розмов українців, які загинули в літаку МАУ в Ірані

Згідно з записами, людина за штурвалом іранського лайнеру бачила і пуск ракети, і вибух. Відтак цілком імовірно, що іранські авіаслужби приховували справжню причину авіакатастрофи літака МАУ.

У ході розмови пілот розповідає диспетчеру, що бачив світло, що летіло з боку міста. Він запитує, чи так і повинно бути. Коли обоє здогадуються, що це може бути, то диспетчер робить кілька невдалих спроб зв'язатися з українським бортом.

Згодом борт розповідає, що бачив великий спалах вибуху, але не розуміє, що це. Запитує, чи не буде такої ж ситуації з іранським літаком. "Для вас таких проблем не мало б бути", – відповів диспетчер.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані – найголовніше / інфографіка 24 каналу

Листування речника МВС про вбивство Шеремета

Ексречниця полку поліції "Дніпро-1" Василіса Мазурчук опублікувала власне листування з буцімто прессекретарем МВС Артемом Шевченком про розслідування вбивства Павла Шеремета.

Цікаво: Адвокат Кузьменко показав текст розмови, через яку її підозрюють у вбивстві Шеремета

У листуванні є декілька цікавих моментів:

Павло Шеремет – "російський агент" :

Шевченко запевняє, що поліція не намагається нікого ніким виставити. Він твердо заявляє, що саме Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко є вбивцями "російського агента". Нехай ж зізнаються, для чого вони це зробили;

: Шевченко запевняє, що поліція не намагається нікого ніким виставити. Він твердо заявляє, що саме Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко є вбивцями "російського агента". Нехай ж зізнаються, для чого вони це зробили; розмова Мазурчук та Юлії Кузьменко про напад на Марусю Звіробій :

Сама ексречниця полку "Дніпро-1" скаржиться на те, що під час брифінгу МВС, коли були оприлюднені імена підозрюваних, було згадано і про неї. Мазурчук згадували на брифінгу через розмову з Юлією Кузьменко. У ній жінки буцімто планували підлаштувати напад на волонтерку Марусю Звіробій, щоб виставити її "сакральною жертвою";

: слідчі зливають докази Портнову :

Мазурчук скаржиться на те, що практично усі докази слідства легко потрапляють у розпорядження Андрія Портнова. Артем Шевченко стверджує, що не знає, що і звідки бере Портнов;

: у який спосіб вбивство Шеремета могли "злити":

Артем Шевченко заявляє, що саме "опера-контрики" змусили поліцію розслідувати вбивство Павла Шеремета. Мовляв, могли б просто перекваліфікувати справу на теракт і розслідувати собі тихенько, але ж ні – змусили цим займатися, як їх називає речник МВС, "ментів".

Переписка з речником МВС Артемом Шевченком: дивіться фото



Кого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета / інфографіка 24 каналу

Продовження "собачого" скандалу

Скандал довкола заяви "слуги народу" Євгена Брагаря про те, щоб пенсіонерка продала собаку, щоб заплатити за комуналку, набрав неабиякого оберту.

До слова: Бро не продається, – "Нафтогаз" потролив нардепа СН через заяву про комуналку

Не тролив депутата хіба що лінивий, а місцеві журналістки вже стали постійними гостями у пенсіонерки Любов Колючою, якій так зухвало відповів політик.

Сама жінка розповіла: її Шаріку вже 14 років, тож продавати її не буде. Пані Любов додала, що має 31 рік стажу, працювала диспетчером на автовокзалі. Зараз вона на пенсії і отримує 2 тисячі гривень у місяць. Попри те, що Любов Павлівна має субсидію, за комунальні послуги платить багато – майже 2 тисячі гривень.

Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще, якщо не вміють керувати,

– заявила пенсіонерка.

Любов Колюча та її собака Шарік: дивіться фото

Що відомо про скандальну заяву Брагаря: