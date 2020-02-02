Головні новини 2 лютого: вбивство у Києві, листування Шевченка, продовження собачого скандалу
У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника. З'явився запис розмови диспетчерів з Ірану, які від самого початку знали про збиття літака МАУ. У мережу злили листування з речником МВС Артемом Шевченком щодо справи про вбивство Павла Шеремета. Скандал з заявою "Слуги народу" Брагаря про собаку за комуналку набирає обертів. Такими були головні новини неділі, 2 лютого.
Найголовніші новини сьогодні, 2 лютого, в Україні та світі:
Вбивство у Києві
На вулиці Саксаганського у Шевченківському районі Києва застрелили пластичного хірурга Андрія Сотника. Очевидці розповіли, що вбивця підійшов до лікаря ззаду та вистрелив кілька разів.
Важливо! У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблого
Від отриманих поранень Сотник загинув на місці, а нападник викрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. У столиці ввели план перехоплення "Сирена", у межах якого поліцейські намагаються знайти та затримати убивцю.
Хто такий Андрій Сотник?Він працював у київській клініці DMK. На сайті клініки зазначається, що Сотник був кандидатом медичних наук і працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.
Він так само був організатором охорони здоров'я, керівником DMK Ukraine та експертом GEP DMK International.
Вбитий у Києві Андрій Сотник
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Зловмиснику за такий злочин загрожує до 15 років ув'язнення.
Записи розмов з Ірану
У мережі опублікували розшифровку перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску і до того, як вона влучила в літак МАУ.
До слова: СБУ дали доступ до телефонних розмов українців, які загинули в літаку МАУ в Ірані
Згідно з записами, людина за штурвалом іранського лайнеру бачила і пуск ракети, і вибух. Відтак цілком імовірно, що іранські авіаслужби приховували справжню причину авіакатастрофи літака МАУ.
У ході розмови пілот розповідає диспетчеру, що бачив світло, що летіло з боку міста. Він запитує, чи так і повинно бути. Коли обоє здогадуються, що це може бути, то диспетчер робить кілька невдалих спроб зв'язатися з українським бортом.
Згодом борт розповідає, що бачив великий спалах вибуху, але не розуміє, що це. Запитує, чи не буде такої ж ситуації з іранським літаком. "Для вас таких проблем не мало б бути", – відповів диспетчер.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.
- Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
- Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані – найголовніше / інфографіка 24 каналу
Листування речника МВС про вбивство Шеремета
Ексречниця полку поліції "Дніпро-1" Василіса Мазурчук опублікувала власне листування з буцімто прессекретарем МВС Артемом Шевченком про розслідування вбивства Павла Шеремета.
Цікаво: Адвокат Кузьменко показав текст розмови, через яку її підозрюють у вбивстві Шеремета
У листуванні є декілька цікавих моментів:
- Павло Шеремет – "російський агент":
Шевченко запевняє, що поліція не намагається нікого ніким виставити. Він твердо заявляє, що саме Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко є вбивцями "російського агента". Нехай ж зізнаються, для чого вони це зробили;
- розмова Мазурчук та Юлії Кузьменко про напад на Марусю Звіробій:
Сама ексречниця полку "Дніпро-1" скаржиться на те, що під час брифінгу МВС, коли були оприлюднені імена підозрюваних, було згадано і про неї. Мазурчук згадували на брифінгу через розмову з Юлією Кузьменко. У ній жінки буцімто планували підлаштувати напад на волонтерку Марусю Звіробій, щоб виставити її "сакральною жертвою";
- слідчі зливають докази Портнову:
Мазурчук скаржиться на те, що практично усі докази слідства легко потрапляють у розпорядження Андрія Портнова. Артем Шевченко стверджує, що не знає, що і звідки бере Портнов;
- у який спосіб вбивство Шеремета могли "злити":
Артем Шевченко заявляє, що саме "опера-контрики" змусили поліцію розслідувати вбивство Павла Шеремета. Мовляв, могли б просто перекваліфікувати справу на теракт і розслідувати собі тихенько, але ж ні – змусили цим займатися, як їх називає речник МВС, "ментів".
Переписка з речником МВС Артемом Шевченком: дивіться фото
Кого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета / інфографіка 24 каналу
Продовження "собачого" скандалу
Скандал довкола заяви "слуги народу" Євгена Брагаря про те, щоб пенсіонерка продала собаку, щоб заплатити за комуналку, набрав неабиякого оберту.
До слова: Бро не продається, – "Нафтогаз" потролив нардепа СН через заяву про комуналку
Не тролив депутата хіба що лінивий, а місцеві журналістки вже стали постійними гостями у пенсіонерки Любов Колючою, якій так зухвало відповів політик.
Сама жінка розповіла: її Шаріку вже 14 років, тож продавати її не буде. Пані Любов додала, що має 31 рік стажу, працювала диспетчером на автовокзалі. Зараз вона на пенсії і отримує 2 тисячі гривень у місяць. Попри те, що Любов Павлівна має субсидію, за комунальні послуги платить багато – майже 2 тисячі гривень.
Нехай він краще свої мізки продасть. Так буде краще, якщо не вміють керувати,
– заявила пенсіонерка.
Любов Колюча та її собака Шарік: дивіться фото
Що відомо про скандальну заяву Брагаря:
- 1 лютого у студію одного з телеканалів зателефонувала жінка і запитала політиків, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.
- Гостем студії був скандальний нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар. У відповідь на питання пенсіонерки він запропонував їй продати собаку "елітної породи" і заплатити за комуналку.
- Ця заява викликала хвилю обурення серед українців. У партії "Слуга народу" одразу сказали, що не підтримують позицію Брагаря і просять вибачення за його слова. У фракції також наголосили – завданням їх команди є підвищення рівня життя людей.
- Після шквалу критики нардеп і сам зробив нову заяву. Він зауважив, що є новою людиною у політиці і ще не навчився відповідати на чутливі питання. Політик додав, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями.
Вибір редакції
-
Іран знав про влучання ракети в літак МАУ від самого початку: з'явився гучний запис розмовисьогодні , 21:10
-
У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблогосьогодні , 20:09
-
Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу забили та виграли – відеосьогодні , 20:08