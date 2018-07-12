Головні новини 11 липня: протест власників "євроблях" та українські туристи застрягли в Анталії
У Києві протестували власники автомобілів на європейських номерах. Українські туристи знову застрягли за кордоном: вони не можуть вилетіти з Анталії. На Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили важливе рішення по Криму. У Брюсселі стартував саміт НАТО. Стало відомо про стан врятованих дітей у Таїланді. Такими були головні новини 11 липня в Україні та світі.
У Києві протестували власники автомобілів на європейських номерах
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Вранці 11 липня у Києві розпочався протест власників автомобілів на іноземних номерах. Вони заблокували урядовий квартал, тож у центрі Києва утворилися затори.
До Києва приїхали власники "євроблях" зі всіх регіонів України. Організатори повідомляли про 5 тисяч учасників.
Протестувальники вимагали відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та прийняття закону про розмитнення авто на іноземних номерах на вигідних умовах.
Власники "євроблях" називають свою акцію безстроковою, кажуть, що блокуватимуть урядовий квартал доти, поки їх не почують.
Перша вимога – це скасування постанови Кабінету міністрів від 20 червня №475, яка дала можливість репресувати авто на єврономерах по всій території України й практично паралізувати всю роботу митниць. Друга – ухвалити законодавство для адекватного розмитнення таких транспортних засобів,
– зазначив керівник організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.
Активіст додав, що ці вимоги потрібно виконати зараз, адже цей тиждень є останнім перед тим, як Верховна Рада піде на літні канікули.
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"Тому потрібно внести до порядку денного Ради законопроекти №8487 і 8488, щоб вони вже були зареєстровані. Адже порядок денний дає можливість поставити дату звіту. Якщо ми не внесемо до порядку денного, то ми не зможемо розглянути його до ухвалення нового бюджету. Оскільки зміни до Податкового та Митного кодексів приймаються за 6 місяців до прийняття бюджету", – додав Ярошевич.
Користувачі соцмереж опублікували фото акції в центрі Києва
За його словами, акція протесту буде проводитися безстроково, і до неї будуть долучатися ще більше власників авто з іноземною реєстрацією.
"Ми приїхали сюди на безстрокову акцію. Зараз лише невелика частина, яку ми змогли зібрати за одну добу, і багато людей не встигли відпроситися з роботи або доїхати", – сказав він.
Безстрокова акція власників авто на іноземних номерах
Також, Ярошевич додав, що власники авто на "євробляхах" будуть мітингувати лише урядовий квартал в Києві, адже вони "тиснуть тільки на законодавчу й виконавчу владу, тобто на Кабмін і Верховну Раду".
Українські туристи не можуть вилетіти з Анталії
З турецької Анталії вже дві доби не можуть вилетіти 543 українські туристи. Все через непорозуміння між туроператором та авіаперевізником.
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Станом на 16:00 11 липня 2018 року у Туреччині затримано 4 рейси, якими мали б повернутися 543 громадяни України на Батьківщину,
– зазначив український дипломат Василь Кирилич.
За його словами, "знову авіаперевізник і туроператор з'ясовують, хто перед ким зобов'язаний, а тягар цих непорозумінь лягає на плечі українців".
Дипломат запевнив, що український консул вже виїхав до Анталії для забезпечення комунікації відповідальних сторін з пасажирами – громадянами України з метою швидкого повернення українців додому. Проте, він також наголосив, що консул не має повноважень зобов'язати сторони конфлікту врегулювати ситуацію.
Друзі української туристки, яка застрягла в аеропорту Анталії, розповіли журналістам 24 каналу подробиці ситуації.
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Зокрема, вони повідомили, що українські туристи там вже дві доби, їх не годують, туроператор спочатку взагалі не з'являвся. Сплять усі на підлозі та на лавках. Одна з туристок була вимушена купити квитки власним коштом та повернутись в Україну. Всі інші досі чекають на рейс.
Окрім того, трансфер постійно переносили. Навіть повідомляли про готовність рейсу до посадки, проте українські туристи вважають, що це було зроблено, аби вони почали мовчати. Зрештою, рейс потім зняли. Спочатку повідомляли лише про затримки та перенесення, і лише нещодавно заявили про поломку. За два дні запропонували лише один гамбургер, незважаючи на те, що серед очікувачів є і маленькі діти.
Дивіться відео про українських туристів, які застрягли в аеропорту Анталії
На Парламентській асамблеї ОБСЄ ухвалили важливе рішення по Криму
1 липня на щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проходить у Берліні, була прийнята Берлінська Декларація, важливою частиною якої є резолюція української делегації "Триваючі порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь".
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Проект Резолюції був внесений членами української делегації, а також підписаний представниками парламентів Грузії, Литви, Латвії, Естонії Канади, США, Швеції, Іспанії, Португалії та інших країн.
У тексті Резолюції зокрема, від країни-агресора вимагають негайно звільнити українських політв’язнів Олега Сєнцова, Олександра Кольченка, Олексія Чернія, Ремзі Маметова, Сейрана Селієва, Володимира Балуха, Олександра Костенка, Мусліма Алієва, Емір Усейна Куку, Вадима Сірика, Арсена Джапарова, Рефата Алімова та інших українських громадян, які були незаконно затримані та ув’язнені за сфабрикованими справами представниками окупаційної влади у Криму.
Окрім цього, в документі:
– підтверджується повага до суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах, включно з АР Крим та м. Севастополь;
– вкотре засуджується незаконна окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також міститься заклик до Російської Федерації припинити анексію українського півострова;
– в черговий раз міститься заклик до Російської Федерації припинити агресію проти України і повністю виконувати свої зобов’язання відповідно до Стату ООН та Ґельсінського заключного акту, а також інших норм і принципів міжнародного права, принципів і обов’язків у рамках ОБСЄ;
– засуджується зловживання і практика дискримінації стосовно мешканців окупованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, з боку російської окупаційної влади;
– засуджується протиправне встановлення Російською Федерацією в окупованому Криму законів, юрисдикції і адміністрації і вимагається, щоб РФ виконувала свої зобов’язання в царині міжнародного права по відношенню до виконання законів, які діяли в Криму до окупації.
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У Брюсселі стартував саміт НАТО
11 липня в Брюсселі стартував саміт НАТО. У ньому візьмуть участь лідери 29 країн. Одними з обговорюваних тем будуть відносини між Євросоюзом та США, витрати на оборону і афганська місія НАТО.
За підсумками першого дня саміту, Україні підтвердили її ймовірне членство в Альянсі.
Учасники саміту НАТО вкінці першого дня схвалили підсумкову офіційну декларацію. У ній частина тексту присвячена, тому, що Альянс засуджує російську агресію щодо України та взагалі те, що РФ руйнує безпеку у світі.
Також НАТО вкотре підтвердив наміри дати перспективу членства Україні.
Україна буде членом НАТО, якщо вона сама це захоче і виконає усі необхідні для цього передумови,
– зазначено в декларації Альянсу.
Одним з конкретних наслідків першого дня Саміту стало те, що Македонію офіційно запрошують до членства, але між світовими лідерами знайшлися розбіжності: Дональд Трамп гостро розкритикував Німеччину за енергетичну залежність від Росії.
Стало відомо про стан врятованих дітей у Таїланді
У Таїланді лікарі розповіли про стан 12 врятованих підлітків та їхнього тренера, яких витягнули із затопленої печери. За словами медиків, стан потерпілих – задовільний.
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Лише в одного хлопчика виявили незначну легеневу інфекцію.
Перша група потерпілих, яка складається з чотирьох хлопчиків вікомі 14-16 років, була доставлена до лікарні 8 липня. Від ранку 11 липня всі вони можуть нормально ходити та виконувати повсякденні справи.
В мережі опублікували перше фото із врятованими дітьми
Медики додали, що усі діти перебувають у гарному стані, їм надається регулярне харчування, в тому числі продукти з високим енергетичним вмістом. У двох із них раніше діагностували легеневу інфекцію, але хлопці вже відновилися.
Родичам дозволяють відвідувати пацієнтів, але їм пропонують носити стерильні халати, а також не підходити до дітей ближче, аніж на 2 метри та не торкатися до них.
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Щодо останньої групи із п'яти осіб (разом із тренером), яких дістали із печери 10 липня, лікарі заявили, що початкові обстеження показали нормальний артеріальний тиск і температуру тіла серед групи. Встановлено, що в однієї особи є слабка форма легеневої інфекції.
Всім було надано внутрішньовенну гідратацію, вакцини проти сказу та правця, вітамін В1 та антибіотики. Детальніші аналізи будуть проводити медичні спеціалісти. Родичі можуть побачити пацієнтів лише через скляну стіну.
Окрім цього, у мережі опублікували фото та відео з лікарні, на яких видно врятованих хлопців.
Нагадаємо, 23 червня дванадцятеро підлітків-футболістів та їхній тренер заблукали у печері. У затопленому від дощів підземеллі їх знайшли лише на 9 день пошуків. У п'ятницю, 6 липня, під час рятувальної операції загинув професійний дайвер – офіцер Саман Гунан. Колишній морський піхотинець доставив юним футболістам кисневі балони, а сам знепритомнів через брак повітря. 10 липня стало відомо про те, що всіх неповнолітніх та їхнього тренера врятували із затопленої печери.
Додамо, що у рятувальній операції брали участь також і українські дайвери.
Як пише користувач Наталка Бешта у своєму Facebook, майже з перших днів українські фахівці брали участь у пошуково-рятувальній операції разом з волонтерами з інших країн світу.
Зокрема, відомо про українських дайверів Всеволода Коробова та Максима Полежаки (він народився в Україні, але зараз є громадянином Франції). У затопленій печері вони проходили складну ділянку в декілька кілометрів, допомагаючи доставляти спеціальне обладнання та прокладаючи мотузку для дайверів по всьому маршруту.
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Дайвери з України також консультували місцевих дайверів щодо проходження великих відстаней та орієнтування в умовах затоплених печер.
Ще один українець Олег Чистов працював у міжнародній групі з метою обстеження ландшафту над печерою та пошуку альтернативних каналів, за допомогою яких можна було б дістатися до місця дислокації дітей.
Українські науковці, в свою чергу, надсилали пропозиції щодо можливого швидкого та ефективного способу порятунку дітей.
До речі, в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу українець Олег Чистов, який допомагав рятувати дітей у Таїланді, розповів про те, в чому небезпека печери, в якій діти провели 17 днів, чому їх порятунок – це диво і про те, в чому заслуга тренера футболістів.