Головні новини 11 липня: протест власників "євроблях" та українські туристи застрягли в Анталії

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Вранці 11 липня у Києві розпочався протест власників автомобілів на іноземних номерах. Вони заблокували урядовий квартал, тож у центрі Києва утворилися затори.

До Києва приїхали власники "євроблях" зі всіх регіонів України. Організатори повідомляли про 5 тисяч учасників.

Протестувальники вимагали відставки прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та прийняття закону про розмитнення авто на іноземних номерах на вигідних умовах.

Власники "євроблях" називають свою акцію безстроковою, кажуть, що блокуватимуть урядовий квартал доти, поки їх не почують.

Перша вимога – це скасування постанови Кабінету міністрів від 20 червня №475, яка дала можливість репресувати авто на єврономерах по всій території України й практично паралізувати всю роботу митниць. Друга – ухвалити законодавство для адекватного розмитнення таких транспортних засобів,

– зазначив керівник організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

Активіст додав, що ці вимоги потрібно виконати зараз, адже цей тиждень є останнім перед тим, як Верховна Рада піде на літні канікули.

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"Тому потрібно внести до порядку денного Ради законопроекти №8487 і 8488, щоб вони вже були зареєстровані. Адже порядок денний дає можливість поставити дату звіту. Якщо ми не внесемо до порядку денного, то ми не зможемо розглянути його до ухвалення нового бюджету. Оскільки зміни до Податкового та Митного кодексів приймаються за 6 місяців до прийняття бюджету", – додав Ярошевич.



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За його словами, акція протесту буде проводитися безстроково, і до неї будуть долучатися ще більше власників авто з іноземною реєстрацією.

"Ми приїхали сюди на безстрокову акцію. Зараз лише невелика частина, яку ми змогли зібрати за одну добу, і багато людей не встигли відпроситися з роботи або доїхати", – сказав він.



Безстрокова акція власників авто на іноземних номерах

Також, Ярошевич додав, що власники авто на "євробляхах" будуть мітингувати лише урядовий квартал в Києві, адже вони "тиснуть тільки на законодавчу й виконавчу владу, тобто на Кабмін і Верховну Раду".

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