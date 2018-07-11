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Стало відомо про стан 12 врятованих футболістів та їхнього тренера у Таїланді

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У Таїланді розповіли про стан врятованих з печери підлітків
У Таїланді розповіли про стан врятованих з печери підлітків / sky.com

У Таїланді лікарі розповіли про стан 12 врятованих підлітків та їхнього тренера, яких витягнули із затопленої печери. За словами медиків, стан потерпілих – задовільний.

Лише в одного хлопчика виявили незначну легеневу інфекцію, передає National News Bureau of Thailand.

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Зазначається, що перша група потерпілих, яка складається з чотирьох хлопчиків вікомі 14-16 років, була доставлена ​​до лікарні 8 липня. Від ранку 11 липня всі вони можуть нормально ходити та виконувати повсякденні справи.

Медики додали, що усі вони перебувають у гарному стані, їм надається регулярне харчування, в тому числі продукти з високим енергетичним вмістом. У двох із них раніше діагностували легеневу інфекцію, але хлопці вже відновилися.

Родичам дозволяють відвідувати пацієнтів, але їм пропонують носити стерильні халати, а також не підходити до дітей ближче, аніж на 2 метри та не торкатися до них.

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Щодо останньої групи із п'яти осіб (разом із тренером), яких дістали із печери 10 липня, лікарі заявили, що початкові обстеження показали нормальний артеріальний тиск і температуру тіла серед групи. Встановлено, що в однієї особи є слабка форма легеневої інфекції.

Всім було надано внутрішньовенну гідратацію, вакцини проти сказу та правця, вітамін В1 та антибіотики. Детальніші аналізи будуть проводити медичні спеціалісти. Родичі можуть побачити пацієнтів лише через скляну стіну.

Окрім цього, у мережі опублікували фото та відео з лікарні, на яких видно врятованих хлопців.

Нагадаємо, 23 червня дванадцятеро підлітків-футболістів та їхній тренер заблукали у печері. У затопленому від дощів підземеллі їх знайшли лише на 9 день пошуків. У п'ятницю, 6 липня, під час рятувальної операції загинув професійний дайвер – офіцер Саман Гунан. Колишній морський піхотинець доставив юним футболістам кисневі балони, а сам знепритомнів через брак повітря. 10 липня стало відомо про те, що всіх неповнолітніх та їхнього тренера врятували із затопленої печери.

Теги: Діти і неповнолітні Надзвичайні ситуації Таїланд
Джерело: 24 Канал
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