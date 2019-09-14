Головні новини 14 вересня: Зеленський ветував Виборчий кодекс, що буде з виборами на Донбасі

Президент Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт щодо змін до Виборчого кодексу. На форумі YES у Києві обговорили, що буде з місцевими виборами і статусом Донбасу. Зеленський представив нового голову Дніпропетровщини. Звільнені з полону українські моряки пройшли лікування у Києві та повернулися в Одесу. Такими були головні новини 14 вересня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Вето на виборчий кодекс

Читайте також: Зеленський хоче нового закону про ветеранів та добровольців

Президент Володимир Зеленський наклав вето (заборону) на законопроєкт щодо змін до Виборчого кодексу. Документ схвалила ще попередня Верховна Рада і він передбачає вибори нардепів за відкритими списками. На сайті парламенту вказано, що Виборчий кодекс містить положення, які не відповідають Конституції та не враховують останні зміни до виборчого законодавства.

Не можу підтримати Виборчий кодекс України у запропонованій редакції, повертаю його для повторного розгляду та пропоную доопрацювати з урахуванням наведених зауважень,

– прокоментував своє вето Зеленський.

Що передбачав Виборчий кодекс, який ветував Зеленський? Він мав би змінити систему обрання Ради з 2023 року. Голосування відбувалося б не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах. А за новии кодексом нардепів мали б обирати за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені було б лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба було б записати порядковий номер партії та кандидата з неї.



Зеленський ветував Виборчий кодекс

Вибори і статус Донбасу

Вибори на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей повинні відбутися лише після того, як окупанти залишать територію України. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він додав, що вибори на окупованій території Донбасу можуть відбутися лише за умови звільнення цих районів від Росії.

Читайте також: Формула Штайнмайєра – гарна основа для виконання мінських угод, – глава ОБСЄ

Раніше Пристайко заявив, що Україна пропонує провести місцеві вибори включно з територіями Донецької та Луганської областей. При цьому міністр наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО передбачене мінськими угодами.

А Зеленський зауважив, що головною умовою для проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу є повне відведення військ ворога. Він також зазначив, що вибори повинні проходити лише в межах українського законодавства.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор на форумі YES У Києві заявив, що місцеві вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися тільки після того, як Росія виведе свої війська.

Поки Росія є на Донбасі, то неможливо забезпечити безпеку для кампаній та людей, які збираються голосувати,

– сказав Тейлор.



Місцеві вибори на Донбасі відбудуться тоді, коли окупанти підуть з України

А спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу на форумі YES заявив, що місцеві вибори на тимчасово окупованому Донбасі можуть відбуватися лише в чесному і безпечному середовищі. Проте наразі таких ознак немає, адже Росія досі не сприяє завершенню конфлікту.

Читайте також: Росія погрожуватиме перекрити транзит газу через Україну, але це дедалі менше означає, – Волкер

Щодо особливого статусу Донбасу, то в Конституцію України не вноситимуть зміни щодо цього. Тій частині регіону, що наразі тимчасово окупована, пропонуватимуть розвиватися шляхом децентралізації – як це робитиме й решта України. На цьому наголосив глава МЗС України під час форуму YES.

Пристайко виокремив таке: "Вони можуть об'єднувати громади й розраховувати на певні можливості, у тому числі фінансові. Так само, як це зараз роблять інші області й райони в Україні. Це – максимальна пропозиція, яку ми робимо".

"Ми не внесемо до Конституції ніяких особливих чи не особливих статусів", – наголосив міністр.

Також Пристайко сказав, що Зеленський є прихильником розведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі, а не лише на окремих її ділянках.

Новий голова Дніпропетровщини

Зеленський представив нового голову Дніпропетровської облдержадміністрації 32-річного Олександра Бондаренка. Президент наголосив, що дає новому очільнику області 2 місяці, щоб той міг проявити себе на цій посаді.

Читайте також: Зеленський особисто перевірив міст, через який уклав парі з Філатовим: висновки

"Хочу представити нового голову. Олександр Бондаренко – молодий менеджер. Наша головна вимога до всіх голів обласних адміністрацій – випробувальний термін. До Нового року дивимось як справляються... Якщо справиться, то добре", – сказав Зеленський.



Новий голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко

Бондаренко пообіцяв, що нова команда ОДА працюватиме ефективно і на результат.

Я розумію, що роботи та пріоритетів багато: це і новий сучасний аеропорт, і дорога, й інфраструктурні проекти, і покращення екологічного стану області. Головне – щоб наші дії та амбіції робили кращим життя мешканців області,

– сказав Бондаренко.

Що відомо про Бондаренка? Він є членом правління громадської організації "Асоціація випускників Києво-Могилянської академії", директором компаній ТОВ "Лок Сток" (торгівля хімічною продукцією), ТОВ "Сталі Бізнес Системи" (консультаційні послуги у сфері комп'ютерних технологій), ТОВ "Бі енд Бі Фудз", ТОВ "Філд Маркетинг".



За даними е-декларації Бондаренка за 2018 рік, він зареєстрований у Харкові, але мешкає й володіє бізнесом у Києві. Зарплата чиновника за минулий рік становила 108 тисяч гривень, 96 тисяч – за сумісництвом. Ще 144 тисячі доходу він отримав від підприємницької діяльності. Дружина Бондаренка Регіна має громадянство Росії.

Повернення моряків

Звільнені з російського полону українські моряки пройшли лікування у Києві та повернулися в Одесу. Там їх зустрічали колеги-військовослужбовці та волонтери. Зворушлива зустріч відбулася в Практичній гавані Одеського порту.

Читайте також: Тиждень на волі: які плани мають звільнені з російського полону бранці

Спочатку військові прилетіли в Одесу двома літаками Ан-26 з Києва зі своїми рідними, а потім пересіли на автобуси, які попрямували на військово-морську базу "Південь" (колишня Західна).

Там відбулося урочисте шикування. Звільнених з полону моряків зустрічали інші військові ВМС, волонтери, знайомі. Перед зустріччю діти роздали присутнім сині та жовті кораблики, які символізують морські походи військових.



Українським моряками подарували паперові кораблики

Також для моряків привезли великий символічний торт, на якому зробили напис "З поверненням додому". Усі звільнені моряки мають намір продовжити службу в національному флоті.



Торт для звільнених з полону українських моряків