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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
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СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Головні новини 22 грудня: Єжов під арештом, перемога "Нафтогазу" і погрози дітям Соболєва

09:03, сьогодні 1631 Читать новость на русском
Головні новини 22 грудня в Україні та світі
Головні новини 22 грудня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

Перекладача прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, якого підозрюють у державній зраді, взяли під арешт. НАК "Нафтогаз України" переміг російський "Газпром" у Стокгольмському арбітражному суді. Невідомі погрожують облити кислотою дітей нардепа Єгора Соболєва та телеведучої Марічки Падалко. Такими були головні новини п'ятниці, 22 грудня.

Перекладача Гройсмана Єжова взяли під арешт

Суд арештував підозрюваного у державній зраді Станіслава Єжова, який працював у Кабінеті міністрів перекладачем Володимира Гройсмана. Єжова взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

Єжов арешт

Станіслава Єжова взяли під варту на 60 днів

Дивіться також: Зустрічі топ-посадовців, на яких був присутній завербований Єжов: фотоогляд

Раніше у п'ятницю прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Верховної Ради прокоментував гучне затримання у Кабміні.

Він запевнив, що за Єжовим стежили вже не один місяць і доступу до державної таємниці він не мав.

Ще й музикант Святослав Вакарчук влучно потролив Гройсмана з цього приводу, щоправда, через деякий час після публікації лідер "Океану Ельзи" видалив провокативний допис.

Вакарчук Гройсман Єжов

Вакарчук потролив Гройсмана у Twitter

"Нафтогаз" переміг "Газпром" у суді

22 грудня НАК "Нафтогаз України" виграв арбітраж проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.

Згідно з рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма "Нафтогаз" не платитиме "Газпрому" за газ, який поставляли на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей.

Президент Петро Порошенко уже назвав цю перемогу історичною і пояснив, які переваги вона дасть для України.

Невідомі погрожують дітям нардепа

Невідомий погрожує облити кислотою дітей нардепа Єгора Соболєва та української телеведучої Марічки Падалко.

Лист із погрозами жінка знайшла у поштовій скриньці своїх батьків.

В ньому невідома людина сварить Єгора Соболєва, повторюючи тези про "дестабілізацію", "роботу на Москву" тощо. В кінці листа автор погрожує облити кислотою моїх дітей,
– написала Падалко у своєму Facebook.

Нардеп від "Самопомочі" з трибуни Верховної Ради запевнив, що залякати його не вдасться, а політичних опонентів закликав не переходити межу.

Дивіться відео виступу Єгора Соболєва у Верховній Раді:

Теги: Новини України Новини політики Судді Діти Володимир Гройсман Єгор Соболєв Газпром Нафтогаз Святослав Вакарчук Станіслав Єжов
Джерело: 24 Канал
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