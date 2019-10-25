Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви

У Харкові посеред дня сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина зазнала поранення, а друга загинула на місці. Щодо самого нападника, то він підірвав себе гранатою. Кум Путіна Віктор Медведчук укотре засвітився в Москві. Суд в Амстердамі арештував усі акції компанії, що будує "Турецький потік". Такими були головні новини 25 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні

Удень 25 жовтня у Харкові на вулиці Клочковській на стоянці торгового центру "Восторг" сталася стрілянина. У результаті на місці постраждали щонайменше дві людини – Георгій Ісаков прізвисько "Жора" зазнав серйозне поранення та загинув його права рука Володимир Борох на прізвисько "Тайсон".

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Стріляв у них 47-річний Олексій Титов. Опісля він намагався втекти від поліції на авто Toyota RAV4, проте від'їхав на кілька кілометрів, кинув машину та підпалив її. Також тут він залишив свою зброю. Поліція продовжила переслідувати зловмисника, а коли його наздогнала, той дістав гранату та підірвав себе.



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Відомо, що Борох і Ісаков були лідерами злочинного угруповання "Оплот". Керував цією організацією вбитий під Москвою "антимайданівець" Євген Жилін. Його також звинувачують у сприянні окупації Криму та Донбасу.

Крім того, Борох і Ісаков є фігурантами у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Перший – брат цивільної дружини обвинуваченого у вбивстві Олександра Лося. За інформацією джерел, Борох оплачував адвокатів Лося. Крім того, Бороха разом із Лосем затримали у 2017 році за справою Вороненкова, але через добу відпустили. Щодо Ісакова ("Жори"), то він також фігурував у справі про вбивство Вороненкова, але на етапі слідства.

Титов, зі свого боку, є уродженцем окупованої Горлівки та останнім часом проживав у Харкові. Поліції відомо, де саме, також правоохоронці мають ключі від його квартири.

Щодо самої стрілянини, то камери відеоспостереження зафіксували Бороха та Ісакова і одному з кафе. Разом з ними у цей час перебував і Титов. Також у компанії був чоловік на прізвисько "Хам". Про останнього є інформація, що він є також членом "Оплоту".



Учасники перестрілки у Харкові

Цілком імовірно, що між чоловіками виникла суперечка, а її результатом власне і стала стрілянина.

Судячи з відео, "оплотівці" атакували Титова та практично впритул почали в нього стріляти. Ймовірно, з травмату, оскільки промахнутися було неможливо, але водночас Титов не тільки не помер, але і відкрив вогонь у відповідь, яким убив Тайсона та поранив Жору. Потім Титов спробував втекти, але його наздогнала поліція та він загинув в результаті вибуху гранати,

– зазначив журналіст Денис Казанський.

У поліції кажуть, що нападник уже чекав на парковці своїх імовірних жертв.

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Медведчук знову літав до Росії

Нардеп від "Опоплатформи – За життя", кум російського президента Віктор Медведчук вкотре злітав до Москви. У російській столиці український політик зустрівся з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

У пресслужбі ОПЗЖ переконують, що Медведчук і Медведєв начебто обговорювали "питання міжпартійного співробітництва та шляхи розвитку і покращення українсько-російських взаємин".

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Турецькому потоку настав кінець?

Окружний суд міста Амстердам арештував 100% акцій компанії South Stream Transport B.V. Цю компанію створили для планування та будівництва морського газопроводу "Південний потік". Після того, як вищезазначений проєкт у 2014 році закрився, компанія приступила до розробки "Турецького потоку".

Це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії "Газпрому" під час передачі цих акцій компанії "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці почали заморозку активів Газпрому в Нідерландах за позовом "Нафтогазу",

– розповів виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Він також додав, що "багато інших активів Газпрому судовим виконавцям вдалося заарештувати ще тоді". Зазначимо, штаб-квартира South Stream Transport B.V. розташовується в Амстердамі.

Згодом у компанії South Stream Transport B.V. заявили, що таке рішення суду ніяк не вплине на будівництво та експлуатацію газопроводу. Також тут стверджують, що акції залишаються у власності ТОВ "Трансгаз Краснодар".

"Зараз ми готуємося до перших поставок газу через газотранспортну систему "Турецький потік", запланованих на кінець 2019 року", – заявили пресдтавники компанії.

Чим загрожує Україні "Турецький потік"?

Це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. "Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.

Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".

Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

Наразі Європа отримує російський газ через газотранспортну систему України, однак цей контракт завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит досі не уклали, тристоронні переговори між Росією, Україною та Європейською комісією тривають.

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Чий Крим: виник новий скандал

Під час святкування Дня ООН в Україні Міс Україна – 2019 Маргарита Паша неоднозначно висловилася про Крим. Вона, зокрема, розповіла, що її сестра живе у Криму, а саме у Феодосії. Також красуння дуже часто відпочивала на півострові у дитинстві.

Водночас вона підкресли, що їй дуже подобається Крим – зокрема вона любить Ялту та тутешній курорт Форос.

Вважаю, що Крим належить всім людям. Вся територія Землі належить всім нам, людям. Така моя думка,

– наголосила Паша.

А опісля вона побажала Криму "лише процвітання, як республіці".

Міс Україна – 2019 Маргарита Паша неоднозначно висловилася про Крим: дивіться відео