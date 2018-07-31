Головні новини 31 липня: вбивство "Сармата", напад на активістку в Херсоні та нові санкції ЄС

У Бердянську невідомий застрелив місцевого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат"). У Херсоні стався напад на місцеву активістку, чиновницю міської ради Катерину Гандзюк: її облили кислотою. Через будівництво Кримського мосту ЄС ввів санкції проти російських компаній. Такими були головні новини 31 липня в Україні та світі.

У Бердянську вбили активіста та ветерана АТО Віталія Олешка

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31 липня у Бердянську вбили Віталія Олешка (позивний "Сармат") – місцевого активіста і ветерана АТО. Невідомий нападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.

Це сталося, коли він заходив до подвір'я готелю, де проживає та яким володіє. І після того, як він зайшов на подвір'я, хтось із вулиці зробив постріл йому в спину,

– переконує фотограф Денис Тарановський, який одним із перших прибув на місце інциденту.

За словами одного із друзів загиблого Віталія Косенка, Олешка було вбито у той час, коли поряд перебували дружини та друзі.

"Ще дві години тому був живим Віталій Олешко ("Сармат"), доброволець, що пройшов Іловайськ і російський полон. Вбивця демонстративно застрелив Віталія з рушниці, за присутності дружини та друзів", – зазначив він.

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Відомо, що за кілька годин до своєї загибелі "Сармат" проводив у Facebook відеотрансляцію. У прямому ефірі активіст різко критикував міську владу за те, що у Бердянську не прибирається сміття.

Щойно ми з друзями їхали містом після виконкому. Ви чули наші питання і Аргійцю в тому числі, і керівництву міста щодо прибирання та вивезення сміття і так далі. Кілька днів тому ми намагалися спілкуватися з заступником міського голови по ЖКГ Гарячовим. Ми не раз ставили йому одне і те ж питання: "Коли ти прибереш?" А він розповідає: "Та ми прибираємо". А ми йому знову: "Коли прибереш?", а він : "А ми прибираємо,

– розповів під час відеотрансляції Олешко.

Після цього активіст показав кадри, на яких зображені переповнені смітники, з яких вивалюються купи відходів.

Відеотрансляція, яку вів Олешко за декілька годин до своєї смерті:

"Судячи з запаху і залежаних гілок, це тут лежить уже тижнів 2-3 точно і не вивозиться. Берданці впізнають цей район – "Ритуал", вулиця Нагірна", – прокоментував звалище Олешко.

Ваня Братеньков, Грицько Гаячов, Аргієць, звертаюся до вас 100500 раз. Коли ви почнете прибирати місто? Коли ви почнете вчасно вивозити сміття, прибирати контейнери, стихійні звалища? Коли ви проводитиме розмови з жителями приватного сектора? Коли почнеться системна робота комунального господарства міста? Коли ви почнете не дулі нам у кишенях тримати, а займатися реальними питаннями життєзабезпечення міста?

– запитав активіст.

Після цього він заявив, що через годину планує прибути на засідання земельної комісії та порозмовляти з "сепаром Безверхим" (Володимир Безверхий – депутат Бердянської міськради, голова земельної комісії, – ред.), а також поставити питання заступниці міського голови Оксані Дєєвій.

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Хто може стояти за вбивством Олешка?

Друзі та соратники припускають, що вбивство Олешка, імовірно, замовив народний депутат Олександр Пономарьов. Відомо, що з Олешком у нього був давній конфлікт.

Я зустрічався з Віталієм три місяці тому у Бердянську. Він був небайдужою людиною. Він усім розповідав про свій конфлікт з місцевим олігархом Олександром Пономарьовим, власником "Російсько-українського науково-виробничого підприємства "Агрінол". Пономарьов і "Агрінол" контролюють Бердянськ, вони контролюють всю владу, і очевидно, він має зв'язки у кримінальному світі,

– написав журналіст Юрій Бутусов.

Як підкреслив журналіст, Бердянськ – маленьке місто, і тих, хто намагається виступати проти влади – одиниці, і Олешко був одним із найактивніших і зухвалих.

"Сам Пономарьов зараз – народний депутат в групі "Воля народу", а колишній директор "Агрінол" і його друг Сергій Валентіров – депутат від БПП. Тому Пономарьову та Валентірову все сходить з рук і навіть те, що через постачання неякісного масла з боку "Агрінол" було виведено з ладу танки 17-ї танкової бригади", – додав Бутусов.

Водночас представник ЗМІ зазначає, що версію замовлення вбивства Пономарьовим або близьких до нього кримінальних структур, які могли в інтересах олігарха усунути одного з небагатьох його публічних опонентів, відкидати не слід і вона має розглядатися як основна.

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Також він звернув увагу на "зухвалість і публічність вбивства – вбивця не боявся, що його зловлять, він хотів, щоб вбивство було демонстративним".

Поліція затримала групу імовірних убивць "Сармата"

Згодом Бутусов повідомив, що станом на 18:00 поліцейським вдалося затримати осіб, які, імовірно, є причетними до вбивства Олешка. Сталося це біля села Приморське Запорізької області, коли кілери намагалися сховатися.

"Машину, в якій перебували чотири чоловіки, було перехоплено біля села Приморське Запорізької області, кілери намагалися сховатися, але їх затримали та вже встигли провести впізнання", – написав він.

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За його словами, свідок злочину та водночас друг Олешка Андрій Маджар упізнав вбивцю, його впізнали й інші свідки.

"Хто що-небудь знає про цього злочинця – потрібна вся необхідна інформація. Це однозначно замовне вбивство, діяла ціла група, треба дістатися до замовників", – наголосив Бутусов.

Пізніше він розповів про деталі затримання імовірних убивць.

За його словами, після того, як кілер застрелив Віталія, він зумів втекти з місця вбивства на машині, яка його чекала. Але цю машину незабаром кинули недалеко від місця злочину, очевидно, була підготовлена ​​друга машина.

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Поліція оголосила по області перехоплення, і ось один з постів затримав машину, на яку ніякого орієнтування не було, але пасажири здалися підозрілими. Їх попросили вийти і сфотографували – ці фото були негайно переправлені на телефон свідка вбивства Андрія Маджарово, і він упізнав кілера в зеленій майці і з татуюваннями.

Хто такий Віталій Олешко?

Активіст, ветеран, громадський діяч.

Народився у 1975 році в Артемівську Донецької області, там же закінчив школу.

У 1992 році в Києві закінчив Республіканське училище олімпійського резерву за напрямом "легка атлетика".

В Бердянськ переїхав у 1999 році.

Працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат". Займався підприємницькою діяльністю.

Активну громадську діяльність почав вести під час Помаранчевої революції у 2004 році, продовжив – під час Революції гідності.

У травні 2014-го року Олешко записався до складу сформованого з мешканців Бердянська підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас". Наприкінці травня підрозділ "Сармата" вирушив у Петрівці Київської області на базу Нацгвардії. У цей час там формувався батальйон "Донбас". Їх записали добровольцями. Відправили у зону проведення АТО.

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Брав участь у звільненні Попасної та Лисичанська. Потім – у боях за Іловайськ. Під час Іловайського котла його взяли в полон, з якого він був звільнений у 2015 році. Кавалер ордена "За мужність" 3-го ступеня.

Віталій Олешко був учасником "Самооборони Бердянська", кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ та пройшов російський полон.

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