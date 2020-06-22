У грузинському Тбілісі 22 червня місцеві правоохоронці затримали трьох українських громадян. Їх звинувачують в організації мережі збуту наркотиків.

Про затримання українців з посиланням на місцеве Міністерство внутрішніх справ повідомляє видання "Грузія.online".

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Слідство вважає, що українці в мережі Інтернет продавали заборонені препарати. Наркотики ховали в спеціально підготовлених місцях, а потім в мережі дистанційно повідомляли покупцям адресу.

Під час особистого огляду правоохоронці Грузії конфіскували в українських громадян 45 таблеток з групи опіоїдних анальгетиків й інші наркотичні речовини.

Українців звинувачують за статтею кримінального кодексу Грузії про торгівлю й зберігання наркотичних речовин. За це передбачено покарання у вигляді від 8 до 20 років за ґратами або й довічне ув'язнення.

На жаль, нам поки що не вдалося зконтактувати з консульською службою МЗС щодо долі затриманих українців. Посольство України в Грузії поки теж жодним чином не відреагувало на затримання.

Тбілісі, де затримали українців: карта