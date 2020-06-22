В Грузии задержали троих украинцев: им может грозить пожизненное заключение
В грузинском Тбилиси 22 июня местные правоохранители задержали троих украинских граждан. Их обвиняют в организации сети сбыта наркотиков.
О задержании украинцев со ссылкой на местное Министерство внутренних дел сообщает издание "Грузия.online".
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Следствие считает, что украинцы в сети Интернет продавали запрещенные препараты. Наркотики прятали в специально подготовленных местах, а потом в сети дистанционно сообщали покупателям адрес.
Во время личного досмотра правоохранители Грузии конфисковали у украинских граждан 45 таблеток из группы опиоидных анальгетиков и другие наркотические вещества.
Украинцев обвиняют по статье уголовного кодекса Грузии о торговле и хранении наркотических веществ. За это предусмотрено наказание – от 8 до 20 лет за решеткой или пожизненное заключение.
К сожалению, нам пока не удалось связаться с Консульской службой МИД относительно судьбы задержанных украинцев. Посольство Украины в Грузии пока тоже никоим образом не отреагировало на задержание.
Тбилиси, где задержали украинцев: карта