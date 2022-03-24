Ніна Олександрівна Жук працювала фармацевткою у Харкові. У Міністерстві охорони здоров'я показали, як війна змінила не лише її життя, а і її саму.

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Життя харків'янки розділилося на до і після

Унаслідок рашистських обстрілів Ніна Олександрівна отримала серйозні травми обличчя. Щоб повністю одужати та повернутися до звичного життя, українка мусить пройти низку виснажливих процедур.

Попереду її чекають численні операції та довга реабілітація, лікування та протезування, пластична хірургія та допомога мамолога. І це ще не повний список, додають у МОЗ.

На жаль, ця світлина – далеко не перший і не єдиний доказ, що окупанти порушують усі міжнародні конвенції та доктрини. Доказ жорстокості, підлості та антигуманності,

– наголосили в міністерстві.

На фото до російського асвабаждєнія українка радісна та, головне, здорова.

Ніна Жук до війни / Фото МОЗ

Другий знімок зроблений уже після бомбардування окупантами центру Харкова.

Ніна Жук після російських обстрілів / Фото МОЗ

Ці світлини також доводять: медичні працівники готові допомагати іншим, навіть якщо їм самим загрожує небезпека.

Просто зараз, у перервах між обстрілами, вони виходять на роботу в Харкові, Херсоні, Бердянську, Каховці та багатьох інших населених пунктах. Деякі з них живуть в аптеках, тому що через війну втратили дім. Вони щодня ризикують найціннішим, що в них залишилось – власним життям – аби інші змогли отримати допомогу,

– підсумували в МОЗ.

Там також подякували усім працівникам системи охорони здоров'я за самовіддану роботу, а користувачів мережі попросили поширювати історію харківської фармацевтки.

"Це потрібно, аби світова спільнота знала, в яких умовах зараз в Україні працює охоронна система, та які нелюди вдерлися до нашої країни", – пояснили в міністерстві.

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