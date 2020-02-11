Ректором Харківської медакадемії може стати людина, яка торгувала дітьми, – Супрун

У Харківській медичній академії післядипломної освіти обирають ректора з двох кандидатів, одним з яких є Богдан Федак.

Якщо ви заґуґлите ім’я та прізвище цієї особи, то побачите низку матеріалів ЗМІ про резонансну справу з продажу немовлят за кордон у 90-х роках, що відбувалось у Львівській обласній клінічній лікарні, заявила Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

До теми: Уляна Супрун розкритикувала нове керівництво МОЗ

Користуючись свої службовим становищем, Федак допомагав злочинній групі, яка продавала дітей за кордон для всиновлення. Після того, як справу розкрили, Федака засудили до 2 років позбавлення волі. Після цього він не мав права обіймати посади у медичній галузі, втім це чомусь не завадило продовжувати кар'єру у сфері охорони здоров’я.

У 2000-х роках Богдан Федак обійняв посаду помічника народного депутата Ігора Шурми, після чого став головним лікарем Харківської міської клінічної лікарні. Згодом він став головним лікарем обласної клінічної лікарні, де також відмітився корупційними скандалами. Попри непогодження МОЗу, у 2018 році Федак став головою управління охорони здоров’я Харківської ОДА і пробув на посаді до 2019 року.

Нині він намагається очолити Харківську медичну академію післядипломної освіти через конкурс. Натомість працівники медакадемії написали відкритого листа до МОЗ України з проханням міністра взяти під особистий контроль проведення конкурсу.

Окрім того, у листі йдеться, що МОЗ України без пояснення відсторонило від участі в конкурсі на посаду ректора Академії трьох інших претендентів. За словами Супрун, таким чином на виборах залишилася кандидатура Федака та ще однієї особи, яку працівника академії розглядають як технічну кандидатку.

Відсторонені претенденти звернулися до суду, щоби оскаржити такі вибори та можливі результати. Натомість під час першого туру виборів, який відбувся 7 січня, більшість колективу не проголосували за будь-кого з кандидатів, продемонструвавши свою позицію щодо цієї ситуації.

Уляна Супрун “У подібних ситуаціях керівництво МОЗ України мало б не ховати голову в пісок, а підтримати здорове медичне середовище. Постаті формату Федака кидають тінь на всю медичну спільноту, а очолення такими людьми закладу, де навчають лікарів, руйнує засадничі етичні норми лікарської професії і несуть пряму загрозу життям українців".

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.