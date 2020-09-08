На Херсонщині запрацювали COVID-патрулі, які перевіряють дотримання місцевими жителями вимог карантину. Наразі в регіоні діють 28 таких патрулів.

До складу COVID-патрулів входять представники поліції, Держпродспоживслужби та органів місцевого самоврядування перевіряли, повідомляє "Суспільне".

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Патрулі перевіряють, як жителі Херсона та області дотримуються вимог карантину.

Загалом поліція склала вже 1 160 протоколів про адміністративне правопорушення, розповіла речниця поліції Херсонської області Тетяна Пшонь.

Що перевіряли та які результати

Заклади, розташовані на центральній вулиці міста – проспекті Ушакова. Зокрема, центральний універмаг. Там більшість працівників були без масок. На запитання про причин відсутності масок, майже всі відповідали однаково: тільки хотіли одягнути і обіцяють обов'язково носити надалі.



Як дотримуються карантину в універмазі / Фото "Суспільного"

Магазин взуття. Продавчині там були у масках. Контролюють, щоб і покупці заходили тільки у масці.



Ситуація у магазині взуття / Фото "Суспільного"

Громадський транспорт. Тим, хто був без масок, робили зауваження.



У транспорті багато людей без масок / Фото "Суспільного"

Основна мета таких патрулів – профілактично-роз’яснювальна робота.

Коли люди категорично відмовляються маски, або порушують вимоги пересування на транспорті, там працівники поліції мають складати протоколи про адміністративні правопорушення,

– уточнила Пшонь.

До слова, штраф за порушення карантину становить від 17 до 34 тисяч гривень. Усі протоколи, що складають працівники поліції, направляють на розгляд суду. Суд вирішує, у якому розмірі штраф має сплатити порушник, або ж приймає рішення про відсутність підстав для штрафу.

Зверніть увагу! Станом на 8 вересня на Херсонщині на коронавірус захворіли 518 людей. Одежали 302, померли – 14.