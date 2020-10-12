На Херсонщині 21-річний син зарізав батька та завдав ножових поранень матері. Трагедія сталась в одному з селищ Бериславського району.

Постраждала у закривавленому одязі змогла втекти від нападника. Жінка розповіла, що хлопець вбив батька і намагався зарізати її. Сусіди одразу викликали правоохоронців та швидку допомогу. Про це повідомляє пресслужба поліції в Херсонській області.

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Жінку з численними ножовими пораненнями доправили в реанімацію. Наразі її стан вже задовільний.

Поліцейські виявили на місці події тіло 61-річного господаря. Чоловік помер від численних ножових поранень. Крім цього, в будинку були розбиті вікна та розкидані речі.

Згодом правоохоронці знайшли скривавлений одяг, що лежав за 300 метрів від місця вбивства. Речі належали сину потерпілих.

У родині вночі виник конфлікт

Правоохоронці з'ясували, що вночі в будинку трапилася сварка між батьками й сином. 21-річний хлопець завдав 4 удари ножем своєму батьку та почав наносити колото-різані рани матері. Однак жінка змогла втекти й покликати на допомогу.

В цей час зловмисник спеціально розкидав в будинку речі, аби максимально інсценізувати напад на будинок. Потім він переодягнувся та позбувся закривавленого одягу.

Що загрожує підозрюваному

Через декілька годин після вбивства поліція затримала підозрюваного члена родини. Наразі йому повідомлено про підозру за статтями "Замах на злочин" та "Умисне вбивство". Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.