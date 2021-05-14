На Хмельниччині троє дітей випили 1,5 літри горілки: їх госпіталізували з отруєнням
Трагедія трапилась у селищі Смотрич, що у Чемеровецькому районі Хмельниччини. Там троє дітей у ніч на 13 травня отруїлись алкоголем – вони випили 1,5 літри горілки.
Алкоголь у місцевому магазині придбала одна неповнолітня дитина. Вона пригостила пізніше своїх друзів.
До теми У Червонограді 6-річні діти вбили лисицю й носили її вулицями міста: фото 18+
Дітей у ту ж ніч, 13 травня, терміново госпіталізували із алкогольним отруєнням. На щастя, лікарям вдалося врятувати кожного з них.
Наразі життю та здоров'ю дітей вже нічого не загрожує. Продавця, який дав неповнолітньому горілку, притягнуть до відповідальності. Також за інцидент відповідатимуть батьки.
У поліції не зазначили вік дітей.
Алкоголь та неповнолітні: останні події
- У Дніпрі 8 травня п'яний підліток поламав молоді дерева на проспекті Олександра Поля. Тепер він має заплатити 2 штрафи.
- Через вживання алкоголю 9 травня до лікарні потрапила 14-річна дівчина, вона впала в кому. Випадок також трапився у Дніпрі.
- В одному з сіл на Одещині 6-річний хлопчик знайшов на кладовищі горілку та випив її. В дитини діагностували отруєння.
Поділитися новиною