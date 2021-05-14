На Хмельнитчине трое детей выпили 1,5 литра водки: их госпитализировали с отравлением
Трагедия произошла в поселке Смотрич, что в Чемеровецком районе Хмельницкой области. Там трое детей в ночь на 13 мая отравились алкоголем – они выпили 1,5 литра водки.
Источник:Ювенальная превенция управления полиции
Алкоголь в местном магазине приобрел один несовершеннолетний ребенок. Он угостил позже своих друзей.
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Детей в ту же ночь, 13 мая, срочно госпитализировали с алкогольным отравлением. К счастью, врачам удалось спасти каждого из них.
Сейчас жизни и здоровью детей уже ничего не угрожает. Продавца, который дал несовершеннолетнему водку, привлекут к ответственности. Также за инцидент будут отвечать родители.
В полиции не отметили возраст детей.
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