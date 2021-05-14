Трагедия произошла в поселке Смотрич, что в Чемеровецком районе Хмельницкой области. Там трое детей в ночь на 13 мая отравились алкоголем – они выпили 1,5 литра водки.

Алкоголь в местном магазине приобрел один несовершеннолетний ребенок. Он угостил позже своих друзей.

К теме В Червонограде 6-летние дети убили лису и носили ее по улицам города: фото 18+

Детей в ту же ночь, 13 мая, срочно госпитализировали с алкогольным отравлением. К счастью, врачам удалось спасти каждого из них.

Сейчас жизни и здоровью детей уже ничего не угрожает. Продавца, который дал несовершеннолетнему водку, привлекут к ответственности. Также за инцидент будут отвечать родители.

В полиции не отметили возраст детей.

Алкоголь и несовершеннолетние: последние события