Хозяева украинского космоса: кто у руля стратегической отрасли

В Украине сложилась феноменальная управленческая традиция. Каждый чиновник принимает отрасль в глубочайшем кризисе, а через несколько месяцев она демонстрирует повсеместный рост.

Дело тут, конечно, в кадрах. Некоторые оказываются действительно талантливыми кризис-менеджерами, но большинство – рядовые "свидетели покращення", начисто оторванные от реальности. Примерно так обстоят сегодня дела и в космической отрасли, в которую, если верить словам ее руководителя Павла Глебовича Дегтяренко, внезапно не сегодня-завтра зайдут миллиардные инвестиции, новейшие технологии и едва ли не региональное представительство SpaceX в Восточной Европе.

Именно такие радужные перспективы озвучил глава Государственного космического агентства Павел Дегтяренко в своем последнем интервью на парламентском канале Рада. По его словам, последние два года отрасль стабильно растет. В 2018 году объем производства превысил 4 млрд грн, объем реализации достиг 4,5 млрд грн, годовой прирост – 13 и 27% соответственно.

Ракетно-космическая деятельность во всем мире – очень динамично растущий рынок. Рынок растет приблизительно на 10-12% по всему миру. Мы находимся в этом тренде, наши 13% даже немного опережают темп, – похвалился Дегтяренко.

Но главное впереди – агентство разработало новую пятилетнюю космическую программу. Начиная с 2021 года, Украина собирается ежегодно запускать по спутнику дистанционного зондирования Земли. На выполнение программы агентство планирует получить 27 млрд грн, из них только 4 млрд из госбюджета, все остальное – инвестиции и деньги международных космических проектов. При том что на аналогичную программу 2013-2017 годов в государстве нашлось всего 25 млн грн.

Откуда вдруг возьмутся бюджетные и инвестиционные миллиарды, Дегтяренко не пояснил. Новая программа рассчитана на 2018-2022 годы. Уже 2019-й, а проект появится в сессионном зале парламента в феврале-марте. На рассмотрении правительства документ оказался в конце 2018-го. Чем так заняты были чиновники Госкосмоса, что с главным отраслевым документом опоздали на целый год? Наверное, вели счет будущим перспективам и думали, с кем и как осваивать миллиарды, которые вот-вот свалятся с неба.

В долгострой Дегтяренко превратили еще один стратегический документ – законопроект о частном ракетостроении. Напомним, сейчас право изготавливать и эксплуатировать ракеты-носители в Украине имеют исключительно госкомпании. Это главный стоп на пути к звездам – наряду с коррупцией и недофинансированием. Из-за государственной монополии в Украине нет и не может быть конкуренции, новых технологий, своего Илона Маска. Это при том, что интерес к космическим технологиям в нашей стране растет, с каждым годом появляется все больше стартапов, которые не могут здесь развиваться и сразу ориентируются на "переезд". В марте прошлого года Дегтяренко заявил, что лично заинтересован в создании конкуренции государства и частников и что Госкосмос разрабатывает соответствующий законопроект. Представить его должны были в ноябре прошлого года.



Спутник "Либідь", в настоящее время хранится в России

Впрочем, не вчера стало понятно, что обещания для Дегтяренко вопрос не принципиальный. Летом 2017 года он вместе с другими кандидатами участвовал в конкурсе на пост главы Госкосмоса. В программе Дегтяренко поставил перед собой три задачи: запустить спутники "Сич 1М" и "Лыбидь", разобраться в "бразильском вопросе" проекта "Циклон-4" и вывести из финансового кризиса Южмаш. Остановившись на кандидатуре Дегтяренко, государство дало сигнал: с приоритетами согласны. Однако до сегодня никто не спросил у Дегтяренко, почему ни по одному из них он не продвинулся ни на шаг. В суде с генподрядчиком, канадской компанией MDA, никаких подвижек, а спутник "Лыбидь" восьмой год пылится на ответственном хранении в России. Последние упоминания о скандальном "Циклоне-4" датированы августом прошлого года: тогда Кабмин снарядил Дегтяренко вместе с делегацией на поиски партнеров и инвесторов. Через 10 дней глава Госкосмоса должен был отчитаться о проделанной работе, однако ничего нового о проекте не слышно до сих пор.

С последним пунктом "предвыборной" программы – кризисом на "Южмаше" – история намного интересней. Машиностроительный завод "Южный" работает в тесной кооперации с конструкторским бюро "Южное". Бюро разрабатывает, завод – производит по их чертежам. Бюро считается самым прибыльным предприятием в структуре Госкосмоса, "Южмаш" работает с убытками. Дегтяренко признавал, что агентство не в состоянии загрузить предприятие заказами и дать ему возможность зарабатывать. Однако когда в конце прошлого года Минэкономразвития предложило взять эту работу не себя и переподчинить завод, руководитель Госкосмоса высказался резко против.

Дело в том что Южмаш уже несколько лет входит в круг интересов КБ "Южное" и не дает его руководителю спокойно спать. Бюро возглавляет соратник, наставник и почти однофамилец Дегтяренко – Александр Дегтярев. Он вот уже несколько лет стимулирует кризис на "Южмаше", чтобы "слить" завод и бюро, получив тем самым единоличный контроль над двумя отраслеобразующими предприятиями. Глава Госкосмоса Павел Дегтяренко своему патрону не препятствует и делает вид, что ничего экстраординарного не происходит. Вот так вместо реанимирования завод "Южмаш" планомерно готовят к рейдерской атаке.



Павел Дегтяренко и Александр Дегтярев, давние коллеги и единомышленники

Партнерству Павла Дегтяренко и Александра Дегтярева можно посвятить отдельный материал. Всю жизнь нынешний глава Госкосмоса проработал в КБ "Южное" под руководством Дегтярева. В бюро Дегтяренко участвовал в реализации не только космических, но и "приземленных" проектов. Например, проектирование, разработка и испытание троллейбусов марки "ЮМЗ", а также запуск низкопольных троллейбусов к Евро-2012. Трудился Дегтяренко самоотверженно, о чем свидетельствуют деньги на хорошее образование его детей: сын Федор получил магистерскую степень в Университете Гумбольдта и до сих пор живет в Берлине.

К слову, сам Павел Дегтяренко учился в Ленинградском Военмехе и закончил его на 10 лет позже, чем его будущий работодатель Александр Дегтярев. Последний, будучи руководителем украинского стратегического предприятия, до сих пор входит в состав попечительского совета вуза, который готовит специалистов для ВПК страны-агрессора. Но вернемся к стараниям Дегтяренко в КБ, которые не прошли даром: его босс Дегтярев приложил все усилия, чтобы продвинуть своего подчиненного по службе как можно выше. Назначение Дегтяренко главой Госкосмоса не состоялось бы без поддержки лобби Дегтярева. Добравшись до карьерной вершины, Дегтяренко о такой помощи не забыл, и и.о. руководителя КБ "Южное" получил полный иммунитет от претензий ГКАУ. Нынешний глава Госкосмоса теперь не замечает проблем в бюро. Первым его решением в новой должности стало закрытие расследование финансовых нарушений со стороны Дегтярева и согласование ему космического оклада в 246 тыс. грн. в месяц, что более чем в 20 раз превышает средний оклад по КБ.



Руководители украинского космоса Дегтяренко и Дегтярев

Сложно вспомнить хотя бы один скандал с коррупцией в космической отрасли, коих было великое множество, в котором не фигурировал бы руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев. Во-первых, проработав всю жизнь на государственном предприятии, он стал официальным миллионером. В 2013 году ему вменяли срыв разработки ракетного комплекса "Сапсан": за 5 лет КБ "Южное" использовало больше 200 млн грн, не выдав ни опытного образца, ни даже документации. Свою лепту Дегтярев внес и в скандальный "Циклон-4". Для участия в этом проекте бюро взяло в российском Сбербанке кредит на $260 млн под государственные гарантии. Деньги аккумулировали на счетах банка Дегтярева "Новий", а затем вывели через фирмы, напрямую связанными с его семьей. Банк ликвидирован, а Украина до сих пор пытается рассчитаться со страной-агрессором по его кредиту. Хронологию событий и цепочку подставных лиц по полочкам разложили расследователи Espreso.tv.

Отдельного внимания заслуживают госзакупки, проводимые КБ "Южное" за деньги налогоплательщиков. В 2018 году для развития космической отрасли и ракетостроения бюро закупило дорогие внедорожники Ford Ranger XLT (900 тыс. грн) и две Toyota Highlander за 1,7 млн грн каждая. Кроме того, по мнению чиновников бюро, развивать космос в Украине невозможно без сувениров (на 420 тыс. грн), календарей (на 300 тыс. грн), цветов (на 400 тыс. грн) и других экзотических для космической отрасли приобретений. И если все эти закупки при желании еще хоть как-то можно увязать с расходами на организационную деятельность предприятия, то участия КБ в аукционе на покупку залогового имущества банка "Новий" не понял даже Дегтяренко. Без согласования с Госкосмосом Дегтярев решил купить за деньги налогоплательщиков 5277,7 кв.м зданий и сооружений банка по адресу город Днепр, проспект Богдана Хмельницкого, 151, а также 2338 труб (!). За участие в аукционе бюро внесло гарантийный взнос – 1 млн грн. В итоге КБ "Южное" аукцион выиграло, предложив за лот 15,4 млн грн. Но тут уже Павел Дегтяренко не захотел рисковать должностью и такую сделку не согласовал. В итоге ситуация до боли напомнила эпизод романа "Двенадцать стульев": решение о продаже имущества аннулируют из-за отказа КБ от завершения сделки, а гарантийный взнос просто сгорает.



Александр Дегтярев, руководитель КБ "Южное"

Самостоятельный руководитель Госкосмоса, которого беспокоило бы развитие отрасли или собственная репутация, не задумываясь отправил бы "красного директора" КБЮ Дегтярева на пенсию. Но Павлу Дегтяренко для того и помогли занять заветное кресло, чтобы он не трогал выстроенные за годы схемы. По большому счету, глава Госкосмоса стал их участником. Руководителя КБЮ Александра Дегтярева не раз пытались уволить раньше, но на его защиту вставали одиозные регионалы вроде Вилкула и судьи, с которыми удавалось договориться. В 2016 году он был отстранен от должности на 3 месяца и, возможно, именно тогда решил привести своего человека в ГКАУ, получить "зеленый свет" и сохранить должность на годы вперед. Сам Дегтярев уже не молод, ему 68 лет, но в КБ работает и активно продвигается на верх его сын Максим Дегтярев, ныне главный конструктор и начальник конструкторского бюро по системному проектированию ракет и ракетных комплексов. Судя по всему, идея монархической передачи власти близка Дегтяреву старшему. Такой сценарий обеспечил бы интересы его семьи на долгие годы вперед. Жаль, что в этом плане нет места для развития ракетно-космической отрасли Украины.